Reforzarán sanciones de hasta 15 mil pesos y recompensas contra tiraderos clandestinos en Ramos Arizpe

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    Reforzarán sanciones de hasta 15 mil pesos y recompensas contra tiraderos clandestinos en Ramos Arizpe
    Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, informó sobre las sanciones por tirar basura en predios baldíos. ARCHIVO

Ramos Arizpe aplicará multas de hasta 15 mil pesos y retendrá vehículos por tirar basura en predios baldíos

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio aplicará sanciones severas a las personas y vehículos que sean sorprendidos tirando basura o escombros en predios baldíos, como parte de las acciones para mantener el orden y la limpieza en las colonias.

Gutiérrez Merino destacó que las sanciones ya se encuentran contempladas en la Ley de Ingresos y contemplan multas que van de los 10 mil a los 15 mil pesos, además de la retención de vehículos o camiones implicados en estas faltas ambientales.

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“En caso de ser un carro o un camión se va a quitar la unidad, se va a retener por varios días; claro que lo pueden sacar con el pago de las multas, pero van a ser multas muy severas para la persona que haga mal uso de la limpieza”, declaró el edil.

Asimismo, el munícipe recordó que se mantiene vigente la entrega de recompensas económicas de hasta 5 mil pesos para aquellos ciudadanos que denuncien estas conductas irregulares aportando evidencia fotográfica o en video completamente legible.

“Se están dando recompensas de 5 mil pesos, pero que sea visible, porque de repente nos mandan una fotografía que no es visible. Hemos agarrado a muchas personas con esta dinámica y se les está aplicando la multa”, detalló Gutiérrez Merino.

El alcalde hizo un llamado a la población para evitar contratar a recolectores informales en las colonias periféricas, señalando que habitualmente depositan los desechos en terrenos baldíos cercanos, lo que genera focos de infección y riesgo de inundaciones.

“Nosotros mismos generamos el problema por darle 20 o 30 pesos a una persona de la calle por la basura, no la tira en un contenedor, la tira en un terreno baldío que está a escasos metros de las casas”, advirtió el funcionario.

Por otra parte, aseguró que el sistema municipal de recolección opera al cien por ciento y se ha reforzado con la instalación de 10 contenedores de basura dual en puntos estratégicos, los cuales se atienden diariamente.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el panorama económico e industrial, Gutiérrez Merino señaló que Ramos Arizpe cuenta con un sólido colchón de empleos y que ya se preparan para la próxima Feria del Empleo con el interés de empresas nacionales e internacionales.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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