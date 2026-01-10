Refuerza DIF Coahuila atención integral a personas adultas mayores

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través del DIF estatal, mantiene como una de sus prioridades la atención integral de las personas adultas mayores, al reconocer su valor, experiencia y aportación a la vida social y comunitaria. Para este 2026, la institución proyecta fortalecer las acciones dirigidas a este sector, con base en los resultados alcanzados durante los últimos dos años.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que en ese periodo se brindó atención a 15 mil 340 personas adultas mayores pertenecientes a grupos municipales, empacadores voluntarios, personas en situación de vulnerabilidad y beneficiarios de centros de atención, mediante la realización de 2.2 millones de acciones y apoyos en todo el estado.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026

En coordinación con los sistemas DIF municipales, se conformaron más de 115 grupos de personas mayores, integrados por 4 mil 300 participantes, quienes accedieron a cerca de siete mil pláticas, talleres y cursos, además de actividades recreativas, deportivas y culturales que fomentaron su integración social, bienestar emocional y un envejecimiento activo.

De igual forma, se dio atención y seguimiento a más de 2 mil 800 personas adultas mayores que prestaron servicio como empacadores voluntarios en 151 centros comerciales. Este grupo participó en 160 reuniones y pláticas de orientación e información, acciones que permitieron fortalecer sus habilidades y promover entornos de respeto y reconocimiento.