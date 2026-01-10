Refuerza DIF Coahuila atención integral a personas adultas mayores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Autoridades estatales apuntalan programas para beneficio de este sector de la población
El Gobierno del Estado de Coahuila, a través del DIF estatal, mantiene como una de sus prioridades la atención integral de las personas adultas mayores, al reconocer su valor, experiencia y aportación a la vida social y comunitaria. Para este 2026, la institución proyecta fortalecer las acciones dirigidas a este sector, con base en los resultados alcanzados durante los últimos dos años.
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que en ese periodo se brindó atención a 15 mil 340 personas adultas mayores pertenecientes a grupos municipales, empacadores voluntarios, personas en situación de vulnerabilidad y beneficiarios de centros de atención, mediante la realización de 2.2 millones de acciones y apoyos en todo el estado.
TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026
En coordinación con los sistemas DIF municipales, se conformaron más de 115 grupos de personas mayores, integrados por 4 mil 300 participantes, quienes accedieron a cerca de siete mil pláticas, talleres y cursos, además de actividades recreativas, deportivas y culturales que fomentaron su integración social, bienestar emocional y un envejecimiento activo.
De igual forma, se dio atención y seguimiento a más de 2 mil 800 personas adultas mayores que prestaron servicio como empacadores voluntarios en 151 centros comerciales. Este grupo participó en 160 reuniones y pláticas de orientación e información, acciones que permitieron fortalecer sus habilidades y promover entornos de respeto y reconocimiento.
Como parte de las estrategias de protección social, el DIF Coahuila renovó convenios con los sistemas DIF municipales para la atención de personas mayores en situación de pobreza, discapacidad o riesgo. Gracias a estos acuerdos, en dos años se entregaron 105 mil apoyos y se realizaron 30 mil servicios, beneficiando a 2 mil 700 personas.
A través de los Centros Integrales y de Inclusión Social para Personas Mayores (CIISPM), se brindó atención a 440 personas, quienes recibieron más de 87 mil acciones enfocadas en ocupación creativa y productiva, así como actividades culturales, deportivas y recreativas, además de alimentación nutritiva.
TE PUEDE INTERESAR: Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025
En los 84 Centros de Atención Integral a Personas Mayores, ubicados en todas las regiones del estado, se impulsaron actividades de salud, educación, cultura, deporte y esparcimiento, además de la entrega de cerca de dos millones de raciones de alimentos en beneficio de 4 mil 300 personas adultas mayores, con una inversión de 50.4 millones de pesos.
Con estos antecedentes, el DIF Coahuila contempla para este 2026 dar continuidad y fortalecer las estrategias de atención integral, priorizando la cercanía, la corresponsabilidad comunitaria y el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, en alineación con la visión social del Gobierno del Estado.
TE PUEDE INTERESAR: Continúa DIF Coahuila atención en las comunidades rurales
Liliana Salinas Valdés destacó que las personas adultas mayores representan la memoria, la experiencia y la fortaleza de las familias coahuilenses, y subrayó que cada acción emprendida marca el rumbo hacia una atención más humana, cercana y digna. Reiteró que, para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el bienestar de este sector es una prioridad, por lo que el DIF Coahuila continuará trabajando con responsabilidad y sensibilidad.
Finalmente, el DIF Coahuila reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas y programas sociales que contribuyan al bienestar integral de las personas adultas mayores, fortaleciendo el tejido social y promoviendo un envejecimiento activo y digno en todo el estado.