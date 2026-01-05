DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026

Con una visión enfocada en el bienestar integral de las familias, el DIF Coahuila anunció que 2026 será un año de fortalecimiento de sus programas, estrategias y servicios, con énfasis en la prevención, la atención oportuna y el acompañamiento cercano a los sectores más vulnerables de la población. La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, señaló que durante el último periodo se impulsaron acciones clave que sentaron bases sólidas para continuar avanzando en la construcción de entornos más sanos, seguros y solidarios en el estado, como resultado de un esfuerzo colectivo y de un compromiso permanente con las familias coahuilenses. TE PUEDE INTERESAR: Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025 “Cada acción que emprendemos tiene como centro a las personas. El 2026 llegará con más apoyo, más cercanía y más oportunidades para las familias coahuilenses. Seguiremos fortaleciendo nuestros programas, ampliando la cobertura y trabajando con sensibilidad y responsabilidad social para que nadie se quede atrás”, expresó. Entre las acciones destacadas se encuentra el inicio del programa multianual Vive Libre Sin Drogas, orientado a fortalecer la prevención y el combate a las adicciones, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la promoción de estilos de vida saludables y decisiones responsables.

Asimismo, se puso en marcha la estrategia Impulsores de Paz, enfocada en fomentar el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, con el objetivo de fortalecer la cohesión social y la convivencia armónica en comunidades, escuelas y familias. En materia de atención familiar, el DIF Coahuila informó la apertura de cinco nuevos Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF), con lo que se alcanzó un total de 33 espacios en operación en todo el estado, consolidándose como puntos clave de acompañamiento y orientación integral. Como parte del fortalecimiento a la atención de las mujeres, se inauguró el Centro de Atención a Mujeres en Saltillo, que brinda atención integral a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, reafirmando el compromiso institucional con una vida libre de violencia y el acceso a servicios especializados. La atención a las personas adultas mayores también fue prioritaria, a través del Centro Estatal de Atención Integral y de los 84 centros regionales, donde se promovió un envejecimiento activo, digno y con bienestar.