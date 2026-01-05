DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026

Coahuila
/ 5 enero 2026
    DIF Coahuila anuncia fortalecimiento de programas para 2026
    El DIF estatal busca apuntalar la atención a los distintos sectores de la población. Foto: Especial

La dependencia estatal afirma que se privilegiará el bienestar integral de las familias coahuilenses

Con una visión enfocada en el bienestar integral de las familias, el DIF Coahuila anunció que 2026 será un año de fortalecimiento de sus programas, estrategias y servicios, con énfasis en la prevención, la atención oportuna y el acompañamiento cercano a los sectores más vulnerables de la población.

La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, señaló que durante el último periodo se impulsaron acciones clave que sentaron bases sólidas para continuar avanzando en la construcción de entornos más sanos, seguros y solidarios en el estado, como resultado de un esfuerzo colectivo y de un compromiso permanente con las familias coahuilenses.

TE PUEDE INTERESAR: Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025

Cada acción que emprendemos tiene como centro a las personas. El 2026 llegará con más apoyo, más cercanía y más oportunidades para las familias coahuilenses. Seguiremos fortaleciendo nuestros programas, ampliando la cobertura y trabajando con sensibilidad y responsabilidad social para que nadie se quede atrás”, expresó.

Entre las acciones destacadas se encuentra el inicio del programa multianual Vive Libre Sin Drogas, orientado a fortalecer la prevención y el combate a las adicciones, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la promoción de estilos de vida saludables y decisiones responsables.

$!La atención a la población de adultos mayores fue otra de las iniciativas impulsadas por el DIF.
La atención a la población de adultos mayores fue otra de las iniciativas impulsadas por el DIF. Foto: Especial

Asimismo, se puso en marcha la estrategia Impulsores de Paz, enfocada en fomentar el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, con el objetivo de fortalecer la cohesión social y la convivencia armónica en comunidades, escuelas y familias.

En materia de atención familiar, el DIF Coahuila informó la apertura de cinco nuevos Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF), con lo que se alcanzó un total de 33 espacios en operación en todo el estado, consolidándose como puntos clave de acompañamiento y orientación integral.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza DIF Coahuila enfoque humanista para atender adicciones

Como parte del fortalecimiento a la atención de las mujeres, se inauguró el Centro de Atención a Mujeres en Saltillo, que brinda atención integral a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, reafirmando el compromiso institucional con una vida libre de violencia y el acceso a servicios especializados.

La atención a las personas adultas mayores también fue prioritaria, a través del Centro Estatal de Atención Integral y de los 84 centros regionales, donde se promovió un envejecimiento activo, digno y con bienestar.

$!La entrega de desayunos en escuelas fue parte de la estrategia implementada por el DIF estatal.
La entrega de desayunos en escuelas fue parte de la estrategia implementada por el DIF estatal. Foto: Especial

Además, se reforzaron los apoyos a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, mediante servicios de traslado, rehabilitación y la entrega de aparatos funcionales, lentes, prótesis externas de mama, auxiliares auditivos, cirugías de cataratas, así como apoyos en medicamentos e insumos esenciales.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

En el ámbito alimentario, el Programa de Alimentación Escolar benefició a miles de estudiantes con la entrega de desayunos en sus dos modalidades, contribuyendo a mejorar la nutrición y el desarrollo integral de la niñez coahuilense.

Con una visión clara de futuro, el DIF Coahuila reafirmó su compromiso de avanzar hacia 2026 con el objetivo de seguir construyendo un estado más justo, solidario e incluyente, donde el bienestar de las familias sea la prioridad.

Temas


Drogas
Educación
programas sociales

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


DIF Coahuila

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este fin de año se registró una menor detonación de pirotecnia en Saltillo, particularmente en comparación con años anteriores.

Bajan detonaciones por pirotecnia en Saltillo; venta callejera sigue siendo difícil de detectar

Cada 8 de marzo, miles de mujeres toman las calles de Saltillo para visibilizar la violencia de género y exigir justicia para las víctimas de feminicidio y otras agresiones.

Colectivos anuncian marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo
Operativos coordinados fortalecieron la seguridad en municipios laguneros.

Baja 60% el feminicidio en La Laguna durante 2025: FGE
En los últimos años no se había reportado un número tan alto de robos de maquinaria en la entidad.

Coahuila: Crece 67% robo de maquinaria en 2025, el mayor pico en cinco años
true

Agita Tania a fronterenses y casi linchan a una familia
true

Se puede decir... Que Venezuela es intervenida por ‘Trump’
La falta de estabilidad económica y prestaciones, junto con la ausencia de pensiones futuras, profundiza la percepción de desvalorización profesional entre el personal de enfermería.

Coahuila: Entre aplausos y precariedad económica... el crudo panorama de la enfermería

Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela