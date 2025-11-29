Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos de Coahuila presentó un balance de resultados que calificó como “histórico”, derivado del impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la estrategia social encabezada por la presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés.

De acuerdo con el organismo, durante este año se ampliaron significativamente los programas dirigidos a personas mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

En atención a personas adultas mayores, el DIF informó la realización de más de 2.2 millones de acciones en beneficio de más de 15 mil usuarios. Se integraron 115 grupos activos con 4,300 participantes, se ofrecieron casi 7,000 talleres y se efectuaron campamentos recreativos para 800 personas. Además, se entregaron 105 mil apoyos municipales y cerca de 2 millones de raciones alimentarias en 84 centros especializados.

En materia de inclusión para personas con discapacidad, se impartieron 323 talleres de sensibilización a 13 mil personas y se emitieron más de 3 mil credenciales nacionales. Las 34 Unidades Básicas de Rehabilitación brindaron 126 mil terapias y los centros CREE y CRI realizaron 573 mil sesiones de terapia, 17 mil consultas médicas y 680 adaptaciones ortopédicas. UNEDIF efectuó 320 mil traslados a 2,600 beneficiarios.