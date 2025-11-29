Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025

Coahuila
/ 29 noviembre 2025
    Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025
    El Gobierno del Estado destacó la consolidación de la labor que realiza el DIF en la entidad. Foto: Especial

A través de una estrategia integral, la dependencia estatal privilegió la atención a los grupos más vulnerables de la entidad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos de Coahuila presentó un balance de resultados que calificó como “histórico”, derivado del impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la estrategia social encabezada por la presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés.

De acuerdo con el organismo, durante este año se ampliaron significativamente los programas dirigidos a personas mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La agresión está en casa’: DIF Coahuila refuerza protección a mujeres y menores

En atención a personas adultas mayores, el DIF informó la realización de más de 2.2 millones de acciones en beneficio de más de 15 mil usuarios. Se integraron 115 grupos activos con 4,300 participantes, se ofrecieron casi 7,000 talleres y se efectuaron campamentos recreativos para 800 personas. Además, se entregaron 105 mil apoyos municipales y cerca de 2 millones de raciones alimentarias en 84 centros especializados.

En materia de inclusión para personas con discapacidad, se impartieron 323 talleres de sensibilización a 13 mil personas y se emitieron más de 3 mil credenciales nacionales. Las 34 Unidades Básicas de Rehabilitación brindaron 126 mil terapias y los centros CREE y CRI realizaron 573 mil sesiones de terapia, 17 mil consultas médicas y 680 adaptaciones ortopédicas. UNEDIF efectuó 320 mil traslados a 2,600 beneficiarios.

$!El gobernador Manolo Jiménez y su mamá Liliana Salinas encabezaron los trabajos de la dependencia.
El gobernador Manolo Jiménez y su mamá Liliana Salinas encabezaron los trabajos de la dependencia. Foto: Especial

Respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes, los programas psicoafectivos alcanzaron a más de 5,500 personas, mientras que acciones preventivas se extendieron a 67,700 menores. Los albergues Camino a Casa atendieron a más de 1,100 NNA no acompañados, y la Orquesta Infantil consolidó actividades con 150 alumnos.

En alimentación y atención nutritiva, el organismo entregó 15.6 millones de raciones y distribuyó 248 mil despensas mediante el programa “Pa’delante”. Asimismo, 61 mil estudiantes recibieron 14 millones de desayunos escolares y se reforzaron más de 160 espacios alimentarios.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian más de 20 posadas en ejidos y avanza rehabilitación de caminos rurales de Saltillo

Para la atención a mujeres en situación de violencia, se inauguró el Centro Estatal de Refugio, donde más de 750 mujeres y sus hijas e hijos recibieron 38 mil acciones integrales. Los 33 CAIF sumaron 112 mil atenciones y se efectuaron 38 mil sesiones terapéuticas.

$!El DIF apoyó distintas acciones con el objetivo de apoyar a las personas que más lo necesitan.
El DIF apoyó distintas acciones con el objetivo de apoyar a las personas que más lo necesitan. Foto: Especial

La estrategia Vive Libre Sin Drogas llevó información preventiva a miles de jóvenes y profesionalizó la atención en centros especializados; además, la Unidad Móvil “Acércate” recorrió los 38 municipios con talleres y actividades formativas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones

En servicios extraordinarios, el DIF entregó aparatos funcionales, lentes, prótesis, auxiliares auditivos y apoyos diversos, además de servicios funerarios a bajo costo. También fortaleció la participación ciudadana con asesorías a OSC, convenios con instituciones educativas y programas de bienestar en comunidades rurales.

El organismo destacó que estos resultados consolidan una política social “humana y eficiente” enfocada en fortalecer a las familias y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables del estado.

Temas


apoyos sociales
programas sociales

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


DIF Coahuila

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva