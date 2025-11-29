Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025
A través de una estrategia integral, la dependencia estatal privilegió la atención a los grupos más vulnerables de la entidad
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos de Coahuila presentó un balance de resultados que calificó como “histórico”, derivado del impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la estrategia social encabezada por la presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés.
De acuerdo con el organismo, durante este año se ampliaron significativamente los programas dirigidos a personas mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.
En atención a personas adultas mayores, el DIF informó la realización de más de 2.2 millones de acciones en beneficio de más de 15 mil usuarios. Se integraron 115 grupos activos con 4,300 participantes, se ofrecieron casi 7,000 talleres y se efectuaron campamentos recreativos para 800 personas. Además, se entregaron 105 mil apoyos municipales y cerca de 2 millones de raciones alimentarias en 84 centros especializados.
En materia de inclusión para personas con discapacidad, se impartieron 323 talleres de sensibilización a 13 mil personas y se emitieron más de 3 mil credenciales nacionales. Las 34 Unidades Básicas de Rehabilitación brindaron 126 mil terapias y los centros CREE y CRI realizaron 573 mil sesiones de terapia, 17 mil consultas médicas y 680 adaptaciones ortopédicas. UNEDIF efectuó 320 mil traslados a 2,600 beneficiarios.
Respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes, los programas psicoafectivos alcanzaron a más de 5,500 personas, mientras que acciones preventivas se extendieron a 67,700 menores. Los albergues Camino a Casa atendieron a más de 1,100 NNA no acompañados, y la Orquesta Infantil consolidó actividades con 150 alumnos.
En alimentación y atención nutritiva, el organismo entregó 15.6 millones de raciones y distribuyó 248 mil despensas mediante el programa “Pa’delante”. Asimismo, 61 mil estudiantes recibieron 14 millones de desayunos escolares y se reforzaron más de 160 espacios alimentarios.
Para la atención a mujeres en situación de violencia, se inauguró el Centro Estatal de Refugio, donde más de 750 mujeres y sus hijas e hijos recibieron 38 mil acciones integrales. Los 33 CAIF sumaron 112 mil atenciones y se efectuaron 38 mil sesiones terapéuticas.
La estrategia Vive Libre Sin Drogas llevó información preventiva a miles de jóvenes y profesionalizó la atención en centros especializados; además, la Unidad Móvil “Acércate” recorrió los 38 municipios con talleres y actividades formativas.
En servicios extraordinarios, el DIF entregó aparatos funcionales, lentes, prótesis, auxiliares auditivos y apoyos diversos, además de servicios funerarios a bajo costo. También fortaleció la participación ciudadana con asesorías a OSC, convenios con instituciones educativas y programas de bienestar en comunidades rurales.
El organismo destacó que estos resultados consolidan una política social “humana y eficiente” enfocada en fortalecer a las familias y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables del estado.