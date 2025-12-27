Refuerza DIF Coahuila enfoque humanista para atender adicciones

Con el objetivo de fortalecer la atención integral a las personas que enfrentan el consumo problemático de sustancias, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de Regulación, Supervisión y Seguimiento a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones, un espacio clave para consolidar la política pública en esta materia en el estado de Coahuila, bajo un enfoque de derechos humanos, dignidad y salud.

La sesión forma parte del programa interinstitucional “Vive Libre Sin Drogas”, una estrategia integral que se desarrolla a través de cinco ejes fundamentales: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción, orientados a generar entornos seguros, regulados y con una visión humanista para la atención de las adicciones.

Durante el encuentro se avanzó de manera puntual en el eje de Atención, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la operación adecuada de los centros residenciales especializados, así como consolidar los mecanismos técnicos, jurídicos y operativos del Comité Estatal. Además, se definieron acuerdos y rutas de trabajo que permitirán ordenar, profesionalizar y dar seguimiento sistemático a las acciones de supervisión, reconocimiento, atención de quejas y protección de los derechos humanos durante el año 2026.

Asimismo, se formalizó la integración actualizada del Comité y se estableció una agenda común para reforzar el trabajo colegiado en materia de regulación, supervisión y acompañamiento técnico, con el fin de asegurar una atención integral y de calidad para las personas usuarias en todo el estado.