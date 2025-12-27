Refuerza DIF Coahuila enfoque humanista para atender adicciones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Avanza programa Vive Libre Sin Drogas con trabajo interinstitucional en la entidad
Con el objetivo de fortalecer la atención integral a las personas que enfrentan el consumo problemático de sustancias, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de Regulación, Supervisión y Seguimiento a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones, un espacio clave para consolidar la política pública en esta materia en el estado de Coahuila, bajo un enfoque de derechos humanos, dignidad y salud.
La sesión forma parte del programa interinstitucional “Vive Libre Sin Drogas”, una estrategia integral que se desarrolla a través de cinco ejes fundamentales: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción, orientados a generar entornos seguros, regulados y con una visión humanista para la atención de las adicciones.
TE PUEDE INTERESAR: Más de mil 300 personas se gradúan de talleres del DIF Saltillo
Durante el encuentro se avanzó de manera puntual en el eje de Atención, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la operación adecuada de los centros residenciales especializados, así como consolidar los mecanismos técnicos, jurídicos y operativos del Comité Estatal. Además, se definieron acuerdos y rutas de trabajo que permitirán ordenar, profesionalizar y dar seguimiento sistemático a las acciones de supervisión, reconocimiento, atención de quejas y protección de los derechos humanos durante el año 2026.
Asimismo, se formalizó la integración actualizada del Comité y se estableció una agenda común para reforzar el trabajo colegiado en materia de regulación, supervisión y acompañamiento técnico, con el fin de asegurar una atención integral y de calidad para las personas usuarias en todo el estado.
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que este esfuerzo refleja una visión centrada en la persona y en la corresponsabilidad institucional. “En Coahuila entendemos que atender las adicciones no es solo una tarea sanitaria, sino un compromiso social y humano. Este Comité nos permite trabajar de manera coordinada para garantizar espacios dignos, seguros y profesionales, poniendo siempre al centro a las personas y sus familias”, expresó.
Salinas Valdés destacó que esta iniciativa responde a la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado una política pública firme y sensible en materia de salud mental y prevención de adicciones, con el propósito de fortalecer la paz social y el bienestar comunitario.
Como parte de los resultados del programa Vive Libre Sin Drogas, se resaltó el impacto alcanzado a través de actividades deportivas y comunitarias, estrategias digitales de orientación, atención directa mediante stands y unidades móviles, el censo de 454 centros de atención a las adicciones, así como la capacitación y profesionalización de responsables de centros y personal de salud mental. Estas acciones han permitido atender a miles de personas y consolidar un modelo integral de prevención, atención especializada y reinserción social.
TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Saltillo su red de centros comunitarios y beneficia a más de 6 mil personas
Con este trabajo interinstitucional, el Gobierno del Estado de Coahuila y el DIF Coahuila refrendan su compromiso de continuar construyendo estrategias sólidas, coordinadas y con enfoque humanista, que permitan acompañar de manera integral a quienes enfrentan el desafío de las adicciones.