Refuerza en Frontera la seguridad con seis botones de emergencia

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de brindar una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo y reforzar la seguridad en espacios públicos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú mantiene en operación una red de seis estaciones con botones de emergencia instaladas en puntos estratégicos del municipio. Los módulos están ubicados en el ejido 8 de Enero, sobre el corredor turístico de Frontera a la altura de la gasolinera; Plaza Lagunita, Plaza Occidental, Plaza Colonial Borja, la Unidad Deportiva Papo Ríos y la Clínica 9 del IMSS, donde cualquier ciudadano puede solicitar apoyo inmediato en caso de una emergencia.

La Edil destacó que esta estrategia busca ofrecer mayor protección a las familias fronterenses, especialmente a mujeres y personas que diariamente transitan por estos espacios, al contar con una conexión directa con las corporaciones de seguridad y auxilio. Cada estación está equipada con tecnología de videovigilancia, cámara PTZ con alcance de hasta 150 metros, cámara fija, sirena, torretas luminosas y un botón de emergencia que permite alertar de manera inmediata a las autoridades para agilizar la atención.

Pérez Cantú exhortó a la ciudadanía a conocer la ubicación de estos módulos y hacer un uso responsable de ellos, recordando que fueron instalados para atender emergencias reales y salvaguardar la integridad de la población. Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad que impulsa el Gobierno Municipal con el propósito de fortalecer la infraestructura de seguridad y ofrecer mayor tranquilidad a las familias de Frontera.