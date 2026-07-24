Refuerza en Frontera la seguridad con seis botones de emergencia

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    Refuerza en Frontera la seguridad con seis botones de emergencia
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pidió a la ciudadanía hacer uso responsable de los botones de emergencia. LIDIET MEXICANO

Están instalados en lugares estratégicos para que cualquier ciudadano haga uso de ellos en caso de una emergencia

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de brindar una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo y reforzar la seguridad en espacios públicos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú mantiene en operación una red de seis estaciones con botones de emergencia instaladas en puntos estratégicos del municipio.

Los módulos están ubicados en el ejido 8 de Enero, sobre el corredor turístico de Frontera a la altura de la gasolinera; Plaza Lagunita, Plaza Occidental, Plaza Colonial Borja, la Unidad Deportiva Papo Ríos y la Clínica 9 del IMSS, donde cualquier ciudadano puede solicitar apoyo inmediato en caso de una emergencia.

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La Edil destacó que esta estrategia busca ofrecer mayor protección a las familias fronterenses, especialmente a mujeres y personas que diariamente transitan por estos espacios, al contar con una conexión directa con las corporaciones de seguridad y auxilio.

Cada estación está equipada con tecnología de videovigilancia, cámara PTZ con alcance de hasta 150 metros, cámara fija, sirena, torretas luminosas y un botón de emergencia que permite alertar de manera inmediata a las autoridades para agilizar la atención.

$!Los botones de emergencia permitirán alertar de manera inmediata a las autoridades en caso de alguna emergencia.
Los botones de emergencia permitirán alertar de manera inmediata a las autoridades en caso de alguna emergencia. LIDIET MEXICANO

Pérez Cantú exhortó a la ciudadanía a conocer la ubicación de estos módulos y hacer un uso responsable de ellos, recordando que fueron instalados para atender emergencias reales y salvaguardar la integridad de la población.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad que impulsa el Gobierno Municipal con el propósito de fortalecer la infraestructura de seguridad y ofrecer mayor tranquilidad a las familias de Frontera.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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