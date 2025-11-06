Anuncian megaproyecto industrial en Ramos Arizpe; lo impulsa Grupo Avante

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Anuncian megaproyecto industrial en Ramos Arizpe; lo impulsa Grupo Avante
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión con los directivos de Grupo Avante para revisar avances y beneficios del proyecto. FOTO: CORTESÍA

El proyecto representa una inversión de 150 millones de dólares, destinada a fortalecer la economía local y nacional

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la llegada del Parque Avante Ramos Arizpe, un proyecto industrial de gran escala que contempla una inversión de 150 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la dinámica económica del municipio y ampliar su capacidad productiva a nivel nacional.

El desarrollo, impulsado por Grupo Avante, abarcará más de 185 mil metros cuadrados de superficie e incluirá cinco naves industriales construidas bajo estándares internacionales de calidad, sustentabilidad e innovación. La infraestructura será de clase mundial, diseñada para atraer empresas de manufactura avanzada y logística.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe ofrece recargos simbólicos de un peso en Predial e ISAI para apoyar a las familias

Como parte del proceso de consolidación, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión con los directivos de Grupo Avante: Renaldo Bozic, director general; Jesús Valdivia, director de bienes inmuebles; y Aarón González, director comercial.

En el encuentro también participó el secretario de Fomento Económico municipal, Jacobo Zertuche Cedillo, con quien se revisaron las oportunidades de crecimiento, empleo y competitividad que este nuevo parque industrial traerá para la región.

$!Las instalaciones estarán diseñadas bajo estándares de calidad, sustentabilidad e innovación, expuso el edil.
Las instalaciones estarán diseñadas bajo estándares de calidad, sustentabilidad e innovación, expuso el edil. FOTO: CORTESÍA

El alcalde destacó que este proyecto representa un paso más en la consolidación de Ramos Arizpe como uno de los principales motores industriales de Coahuila.

“Ramos Arizpe es la capital industrial del estado y un ejemplo de dinamismo económico y laboral en México. Nuestro compromiso es seguir generando condiciones para que empresas de alto nivel encuentren aquí certeza, infraestructura y un gobierno que impulsa el desarrollo”, expresó Gutiérrez Merino.

$!El parque abarcará más de 185 mil metros cuadrados e incluirá cinco naves industriales de alto nivel, detalló el Alcalde
El parque abarcará más de 185 mil metros cuadrados e incluirá cinco naves industriales de alto nivel, detalló el Alcalde FOTO: CORTESÍA

El Parque Avante Ramos Arizpe refuerza uno de los ejes principales del gobierno municipal: el Fomento Económico, mediante la atracción de inversiones que detonen empleos y mejoren la competitividad regional.

Grupo Avante: experiencia y desarrollo sustentable

Con más de 25 años de experiencia, Grupo Avante es un desarrollador institucional especializado en el diseño, construcción, administración y operación de parques y naves industriales bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad y seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe es ejemplo estatal en Desarrollo Social: Coordinador de Mejora Coahuila

Su portafolio incluye desarrollos en Nuevo León (Aeropuerto, Apodaca y Guadalupe) y Coahuila, donde ahora se integra el nuevo complejo de Ramos Arizpe. La infraestructura de sus parques está diseñada para certificaciones LEED, con seguridad 24/7 y servicios de mantenimiento preventivo, garantizando la continuidad operativa para empresas de manufactura y logística.

