Anuncian megaproyecto industrial en Ramos Arizpe; lo impulsa Grupo Avante

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la llegada del Parque Avante Ramos Arizpe, un proyecto industrial de gran escala que contempla una inversión de 150 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la dinámica económica del municipio y ampliar su capacidad productiva a nivel nacional.

El desarrollo, impulsado por Grupo Avante, abarcará más de 185 mil metros cuadrados de superficie e incluirá cinco naves industriales construidas bajo estándares internacionales de calidad, sustentabilidad e innovación. La infraestructura será de clase mundial, diseñada para atraer empresas de manufactura avanzada y logística.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe ofrece recargos simbólicos de un peso en Predial e ISAI para apoyar a las familias

Como parte del proceso de consolidación, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión con los directivos de Grupo Avante: Renaldo Bozic, director general; Jesús Valdivia, director de bienes inmuebles; y Aarón González, director comercial.

En el encuentro también participó el secretario de Fomento Económico municipal, Jacobo Zertuche Cedillo, con quien se revisaron las oportunidades de crecimiento, empleo y competitividad que este nuevo parque industrial traerá para la región.