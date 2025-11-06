Apoya Gobierno de Ramos Arizpe a atleta rumbo al Mundial Oceanman 2025 en Dubái

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe otorgó un respaldo económico a la nadadora y triatleta Perla Guadalupe López Hernández, quien representará a México en el Oceanman World Final Championship 2025, que se celebrará en Dubái, uno de los eventos de aguas abiertas más importantes del mundo.

Originaria de Ramos Arizpe, Perla López se ha consolidado como una de las promesas nacionales en natación de aguas abiertas, destacando por sus resultados en competencias internacionales.

Entre sus logros más recientes figuran el 13º lugar mundial representando a México, el 8º lugar en su debut en Oceanman Cozumel, y el 5º lugar en Oceanman República Dominicana, resultado que le otorgó su clasificación directa al próximo campeonato mundial.

Con una formación basada en entrenamiento de alto rendimiento, preparación física en gimnasio y disciplina profesional, Perla ha ampliado su trayectoria también en el triatlón.

En su debut dentro del equipo “Trilocos Saltillo”, obtuvo el 2º lugar, demostrando su versatilidad y talento en diversas disciplinas deportivas. Entre sus próximas metas destacan Oceanman Italia 2026 y el Ironman 70.3 Cozumel, competencias que consolidarán su desarrollo internacional.