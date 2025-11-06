Apoya Gobierno de Ramos Arizpe a atleta rumbo al Mundial Oceanman 2025 en Dubái

    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el deporte es una herramienta de transformación y que el municipio apoya a quienes representan con orgullo a la ciudad, como el caso de Perla. FOTO: CORTESÍA

La deportista obtuvo su clasificación a este evento, considerado uno de los más importantes del mundo en aguas abiertas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe otorgó un respaldo económico a la nadadora y triatleta Perla Guadalupe López Hernández, quien representará a México en el Oceanman World Final Championship 2025, que se celebrará en Dubái, uno de los eventos de aguas abiertas más importantes del mundo.

Originaria de Ramos Arizpe, Perla López se ha consolidado como una de las promesas nacionales en natación de aguas abiertas, destacando por sus resultados en competencias internacionales.

Entre sus logros más recientes figuran el 13º lugar mundial representando a México, el 8º lugar en su debut en Oceanman Cozumel, y el 5º lugar en Oceanman República Dominicana, resultado que le otorgó su clasificación directa al próximo campeonato mundial.

Con una formación basada en entrenamiento de alto rendimiento, preparación física en gimnasio y disciplina profesional, Perla ha ampliado su trayectoria también en el triatlón.

En su debut dentro del equipo “Trilocos Saltillo”, obtuvo el 2º lugar, demostrando su versatilidad y talento en diversas disciplinas deportivas. Entre sus próximas metas destacan Oceanman Italia 2026 y el Ironman 70.3 Cozumel, competencias que consolidarán su desarrollo internacional.

Entre sus logros destacan el 13º lugar mundial, el 8º lugar en Oceanman Cozumel y el 5º lugar en Oceanman República Dominicana, donde aseguró su pase al mundial.
Entre sus logros destacan el 13º lugar mundial, el 8º lugar en Oceanman Cozumel y el 5º lugar en Oceanman República Dominicana, donde aseguró su pase al mundial. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de respaldar a los deportistas locales que representan con orgullo al municipio:

“El deporte es una herramienta de transformación y Perla es un claro ejemplo de ello. Desde el municipio apostamos por respaldar a quienes, con disciplina y entrega, ponen en alto el nombre de Ramos Arizpe. Nuestro compromiso es abrir caminos para que historias como la suya sigan creciendo”, expresó.

Con este apoyo, la administración municipal refuerza su visión de fomentar el desarrollo deportivo y de acompañar a los atletas ramosarizpenses que trascienden fronteras. Perla continúa su preparación rumbo a Dubái, llevando consigo el impulso y reconocimiento de su comunidad, decidida a representar con orgullo a Ramos Arizpe y a México en la final mundial del Oceanman 2025.

