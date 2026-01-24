Refuerza Ramos Arizpe su infraestructura hidráulica con obras estratégicas de agua y drenaje
Pone en operación nuevos pozos, obras de drenaje sanitario y la construcción de colectores pluviales
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia integral para garantizar servicios públicos eficientes y atender necesidades prioritarias de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), continúa impulsando acciones para fortalecer el sistema de agua potable y el adecuado funcionamiento de las redes de drenaje en distintos sectores del municipio.
Entre las acciones más recientes destaca la puesta en operación del Pozo La Minerva 2, infraestructura que actualmente aporta 17 litros por segundo a la red municipal, beneficiando de manera directa a cerca de 13 mil habitantes de colonias como Urbivilla, Lomas Villasol, Cactus I, II y III, Fraccionamiento Colosio, Colonia Mirador, Ampliación Mirador, Cañadas del Mirador I y II, Franja Francisco Villa y Analco II.
Este nuevo caudal se incorpora al sistema de distribución para mejorar la presión y la continuidad del servicio, como parte de una estrategia gradual orientada a reforzar el abasto de agua potable en diversas zonas de la ciudad.
DRENAJE SANITARIO Y OBRAS PLUVIALES FORTALECEN LA INFRAESTRUCTURA URBANA
De manera complementaria, durante 2025 el Gobierno Municipal, a través de EMAS, ejecutó 33 obras de construcción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario, con intervenciones en colonias y vialidades como Manantiales, Las Haciendas III, bulevar Analco, Parajes de los Pinos, La Esmeralda y Santa Luz Analco.
Estas acciones incluyeron la rehabilitación de tuberías existentes, cambios de tomas, instalación de brocales y la construcción de nuevos tramos de drenaje, sumando más de un kilómetro de infraestructura intervenida, con una inversión cercana a los 11 millones de pesos, lo que contribuye a mejorar el saneamiento y prevenir afectaciones a la salud pública.
Como parte de los trabajos que fortalecen la infraestructura urbana, también se concluyó la construcción de un colector pluvial en el sector Cañadas del Mirador, obra que permite encauzar de manera segura los escurrimientos durante la temporada de lluvias, reducir riesgos de inundaciones y brindar mayor certeza a las familias de la zona.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de seguir impulsando proyectos responsables y graduales que consoliden los servicios públicos básicos, fortalezcan la infraestructura urbana y mejoren de manera tangible las condiciones de vida en las distintas colonias del municipio.