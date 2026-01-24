Refuerza Ramos Arizpe su infraestructura hidráulica con obras estratégicas de agua y drenaje

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una estrategia integral para garantizar servicios públicos eficientes y atender necesidades prioritarias de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), continúa impulsando acciones para fortalecer el sistema de agua potable y el adecuado funcionamiento de las redes de drenaje en distintos sectores del municipio.

Entre las acciones más recientes destaca la puesta en operación del Pozo La Minerva 2, infraestructura que actualmente aporta 17 litros por segundo a la red municipal, beneficiando de manera directa a cerca de 13 mil habitantes de colonias como Urbivilla, Lomas Villasol, Cactus I, II y III, Fraccionamiento Colosio, Colonia Mirador, Ampliación Mirador, Cañadas del Mirador I y II, Franja Francisco Villa y Analco II.

Este nuevo caudal se incorpora al sistema de distribución para mejorar la presión y la continuidad del servicio, como parte de una estrategia gradual orientada a reforzar el abasto de agua potable en diversas zonas de la ciudad.

DRENAJE SANITARIO Y OBRAS PLUVIALES FORTALECEN LA INFRAESTRUCTURA URBANA

De manera complementaria, durante 2025 el Gobierno Municipal, a través de EMAS, ejecutó 33 obras de construcción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario, con intervenciones en colonias y vialidades como Manantiales, Las Haciendas III, bulevar Analco, Parajes de los Pinos, La Esmeralda y Santa Luz Analco.

Estas acciones incluyeron la rehabilitación de tuberías existentes, cambios de tomas, instalación de brocales y la construcción de nuevos tramos de drenaje, sumando más de un kilómetro de infraestructura intervenida, con una inversión cercana a los 11 millones de pesos, lo que contribuye a mejorar el saneamiento y prevenir afectaciones a la salud pública.