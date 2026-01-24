Tercera tormenta invernal provocará frío extremo, lluvias intensas y posible nevada en el noroeste de México

/ 24 enero 2026
    Tercera tormenta invernal provocará frío extremo, lluvias intensas y posible nevada en el noroeste de México
    La interacción de la tormenta invernal con frentes fríos y una masa de aire ártico provocará condiciones severas de frío, lluvias y nieve en estados del norte y noroeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Cuartoscuro

El SMN alertó que la tercera tormenta invernal, en interacción con los frentes fríos 30 y 31, generará descenso marcado de temperatura y posible nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso meteorológico en el que informa que la tercera tormenta invernal de la temporada.

En combinación con el frente frío número 31, el frente frío número 30, una masa de aire ártico y un río atmosférico, ocasionará un marcado descenso de temperatura, lluvias fuertes a intensas, vientos de gran intensidad y la posible caída de nieve o aguanieve en amplias regiones del país, principalmente en el noroeste, norte y noreste.

TE PUEDE INTERESAR: CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México

De acuerdo con el reporte oficial, estos sistemas estarán activos durante este sábado 24 de enero de 2026 y mantendrán condiciones invernales severas, con efectos que podrían extenderse hacia el centro del territorio nacional, así como un ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches.

El SMN detalló que durante el transcurso de este día la tercera tormenta invernal y el frente frío número 31 recorrerán el noroeste del país e interactuarán con el frente frío número 30 y su masa de aire ártico sobre el norte y noreste de México, además del aporte de humedad de un río atmosférico. Esta combinación mantendrá temperaturas frías a gélidas, lluvias fuertes a muy fuertes y vientos intensos en diversas entidades.

Asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como la presencia de lluvia engelante durante la noche en el estado de Zacatecas. El organismo señaló que el frente frío número 31 podría disiparse en el transcurso de la tarde, aunque sus efectos persistirán durante varias horas.

El arrastre de humedad asociado al río atmosférico favorecerá lluvias y chubascos en el occidente del país, con acumulados fuertes en Nayarit, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico provocará precipitaciones en el sur y sureste del territorio nacional. En paralelo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla matutinos en entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL SÁBADO 24 DE ENERO

El SMN detalló los siguientes acumulados de precipitación:

- Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango.

- Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Coahuila y Nayarit.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

- Lluvia engelante durante la noche: Zacatecas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias fuertes a intensas podrían genera incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas.

ESTADOS EN LOS QUE PODRÍA NEVAR EL SÁBADO 24 DE ENERO

Se prevé nieve o aguanieve en zonas serranas de:

- Baja California.

- Sonora.

- Sinaloa.

- Chihuahua.

- Durango.

- Coahuila.

Además, las temperaturas gélidas podrían provocar el congelamiento de la carpeta asfáltica, incrementando el riesgo en carreteras.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO

Para la madrugada del sábado, se esperan:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

El SMN indicó contrastes térmicos importantes:

- 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca (zona costera) y Chiapas.

- 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, suroeste de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Se esperan vientos fuertes a intensos en varias regiones:

- 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

- Viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas.

- Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Durante la madrugada del domingo, se prevé:

- Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas.

- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el litoral del Golfo de México.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO, COAHUILA

Los habitantes de la capital coahuilense iniciaron este sábado 24 de enero con un ambiente fresco y cielos cubiertos, marcando una jornada de condiciones climáticas inestables para la región.

Desde las primeras horas de hoy, el termómetro marcó los 9°C, acompañado de una humedad relativa del 62%. Los vientos, provenientes del sur a una velocidad de 11 km/h, han acentuado la sensación de frío en las zonas altas de la ciudad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, se espera que la temperatura máxima alcance apenas los 18°C durante la tarde. El factor principal de esta jornada será la probabilidad de lluvia, la cual se sitúa en un 35%. Se anticipan precipitaciones de carácter débil pero persistente a lo largo del día

Ante este panorama, la Conagua exhorta a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil, así como a tomar precauciones ante las bajas temperaturas, la posible caída de nieve o aguanieve, las lluvias intensas, los vientos fuertes y la reducción de visibilidad por bancos de niebla, especialmente en zonas carreteras y áreas serranas del país.

