Nueva ruta de transporte en Saltillo supera los mil pasajeros en su primer día

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    Nueva ruta de transporte en Saltillo supera los mil pasajeros en su primer día
    La nueva ruta de transporte urbano en Saltillo superó los mil usuarios en su primer día de operaciones, conectando el sur y norte de la ciudad con recorridos más ágiles y económicos. HÉCTOR GARCÍA

El trayecto cubre la zona de la desaparecida ruta 14 y conectará de forma directa a los usuarios del sector sur con el festival Fut Fest

La nueva ruta de transporte urbano implementada en Saltillo registró un exitoso arranque de operaciones al rebasar la barrera de los mil usuarios atendidos durante su jornada inaugural, cumpliendo con una sentida demanda de movilidad interna.

“Prácticamente esta ruta, que inició el día de ayer 25 de mayo desde el sur de nuestra ciudad hacia el norte, retoma un trayecto de la desaparecida Ruta 14, sobre todo donde mucha gente nos había solicitado buscar la forma”, apuntó el alcalde Javier Díaz González.

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El presidente municipal informó que el servicio opera actualmente con un total de 10 unidades articuladas y mantiene un intervalo de paso constante que oscila entre los 10 y los 20 minutos, garantizando una frecuencia ágil para los trabajadores.

La autoridad puntualizó que el recorrido facilitará el traslado seguro y directo al Biblioparque Norte y al evento deportivo Fut Fest, brindando a la población alternativas viables de movilidad sin necesidad de realizar dobles gastos en pasajes.

“El transporte público facilitará el acceso de miles de saltillenses de una manera mucho más económica, más ágil y más segura hacia el Fut Fest”, argumentó el mandatario municipal respecto al beneficio que traerá este trayecto.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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