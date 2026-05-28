Cuestionan en Coahuila viabilidad del Pase Turístico de Nuevo León

Ante la propuesta del Pase Turístico de Nuevo León, la encargada de la oficina de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Moncada Zertuche, consideró que la medida no sería funcional y sostuvo que la libre movilidad en México debe prevalecer por encima de cualquier restricción. La funcionaria destacó que el tema no solo involucra al turismo, sino también aspectos laborales y comerciales, debido a que miles de personas viven en un estado y trabajan en otro, además de las actividades económicas que diariamente se desarrollan entre ambas entidades.

“Vamos a ver con el tiempo. Es otro estado, son otras autoridades y otras formas de pensar. Yo digo que hay que darles tiempo, pero no lo veo muy funcional. El tema de la libre movilidad en México es el más importante, creo yo”, expresó. Moncada Zertuche señaló que, aunque en la Ciudad de México se aplicaron medidas similares, estas obedecieron a problemas de contaminación ambiental, mientras que en Nuevo León el argumento principal ha sido la seguridad pública. “En la Ciudad de México fue por un tema de contaminación; aquí no se ve así. De acuerdo con lo que ellos dicen, es un tema de seguridad, pero creo que tendrán que reflexionar”, añadió. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de emitir algún posicionamiento formal hacia la Secretaría de Turismo de Nuevo León, indicó que hasta el momento no existe una disposición oficial, por lo que consideró prematuro fijar una postura institucional. “Ahorita no existe nada oficial. Pienso que esos 90 días son para analizar lo que quizá debieron haber revisado antes de anunciarlo, pero cada quien. Creo que a los primeros que perjudica es a Nuevo León”, afirmó. La funcionaria reiteró que cualquier observación deberá realizarse una vez que el proyecto quede completamente definido, aunque no descartó que pueda emitirse algún señalamiento dentro de las facultades de la dependencia estatal.

IMPACTARÍA MÁS A NUEVO LEÓN: OCV SALTILLO Por su parte, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López Aguirre, advirtió que imponer trámites o restricciones para ingresar a Nuevo León podría generar afectaciones principalmente al turismo de aquella entidad. Consideró que los viajeros buscan evitar procesos burocráticos durante sus traslados y prefieren desplazarse con libertad, sin temor a ser detenidos o enfrentar revisiones adicionales. “Invitaría a las autoridades a que en el tema turístico lo analicen dos veces. Considero que eso puede impactar negativamente al turismo”, señaló. López Aguirre destacó que una gran cantidad de personas utilizan Monterrey como punto de conexión hacia destinos del norte del país y de Estados Unidos, como McAllen y Laredo, no solo provenientes de Saltillo, sino también turistas extranjeros que cruzan por esta ruta. Por ello, insistió en que la medida debería revisarse cuidadosamente, ya que el principal impacto recaería en la actividad turística y comercial de Nuevo León. Asimismo, estimó que entre el 10 y el 15 por ciento de los usuarios del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Saltillo, provienen de zonas como San Pedro, Santa Catarina, Cumbres y otros sectores de Monterrey. Explicó que muchos pasajeros optan por utilizar el aeropuerto de Saltillo debido a que el trayecto hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey puede tomar hasta dos horas desde algunos municipios metropolitanos, mientras que viajar a Saltillo representa un ahorro de entre una hora y hora y media en traslados.