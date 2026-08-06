Refuerzan acciones para prevenir enfermedades gastrointestinales en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila intensificó las acciones de prevención para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales mediante campañas permanentes de información, atención médica y distribución de insumos en las distintas regiones de la entidad. El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, al señalar que la mayoría de estos padecimientos pueden evitarse con prácticas sencillas de prevención.

Indicó que la dependencia mantiene disponibles consultas médicas generales, sobres de Vida Suero Oral y medicamentos como albendazol, además de brindar atención a través de los Centros de Salud, brigadas comunitarias y las ocho Jurisdicciones Sanitarias para acercar los servicios a la población. Entre las principales recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, mantener las uñas limpias y cortas, consumir únicamente agua potable, lavar y cocinar correctamente los alimentos, desinfectar frutas y verduras, evitar consumir alimentos en la vía pública cuando se desconozcan sus condiciones sanitarias y no automedicarse ante la presencia de síntomas.

MANTIENEN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Aguirre Vázquez recordó que también es importante realizar la desparasitación preventiva de toda la familia cada seis meses, a partir de los dos años de edad, así como seguir las indicaciones médicas posteriores al tratamiento, evitando el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos irritantes durante el periodo recomendado. El funcionario informó que, ante los casos de diarrea explosiva detectados recientemente en Estados Unidos, la Secretaría de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en las ocho Jurisdicciones Sanitarias de Coahuila para detectar oportunamente cualquier situación que represente un riesgo para la población. Finalmente, reiteró que la prevención continúa siendo la medida más efectiva para proteger la salud, por lo que invitó a las y los coahuilenses a acudir al Centro de Salud o al Hospital General más cercano para recibir orientación médica y acceder de manera gratuita a los servicios y tratamientos que ofrece la dependencia.

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