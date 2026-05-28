Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, el desplazamiento de la onda tropical 2 al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, y con una vaguada en altura sobre el golfo de México y el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo; y puntuales fuertes en Puebla y Guerrero.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, un frente frío (fuera de temporada) sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical , propiciarán lluvias aisladas en zonas de Baja California, y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en el norte de México.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (sur y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Simultáneamente, un canal de baja presión al interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Jalisco y Colima; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Querétaro y Guanajuato.

Además, se prevé que, durante el viernes, una onda tropical se aproxime a la península de Yucatán y para el fin de semana podría generar una perturbación al sureste de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de lluvias, viento y oleaje elevado en dicha región.

El viernes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, divergencia en altura , canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, favorecerá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), iniciando a partir del viernes en Zacatecas (sur) y Durango (oeste), y en Coahuila (suroeste) y Aguascalientes (oeste) a partir del domingo.

A partir del sábado se establecerá una línea seca en el norte y noreste de México, favoreciendo rachas fuertes de viento en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 18 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 32 y una mínima de 20 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 30 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (Tormenta Negra 75 a 150 mm): Chiapas (noreste, este y sur), Tabasco (este), Campeche (norte, oeste y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (norte, este y sur), Veracruz (sur) y Quintana Roo (este, oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste) y Guerrero (este y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (este), Nayarit (norte), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste y suroeste), Oaxaca (centro y sureste) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Coahuila, Nuevo León (este), Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Jalisco, Colima (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche (oeste) y Quintana Roo (norte y oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes (oeste y sur), Guanajuato (oeste y noreste) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, Campeche y Yucatán; con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Sinaloa y Aguascalientes.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.