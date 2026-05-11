Refuerzan coordinación de seguridad rumbo a elecciones en Coahuila; preside Gobernador Mesa de Construcción de Paz

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la reunión de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad estatal, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los operativos y acciones coordinadas que se mantienen en las distintas regiones de la entidad. Asimismo, llegaron a acuerdos para fortalecer la seguridad y garantizar condiciones de tranquilidad rumbo al próximo proceso electoral. Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que la coordinación permanente entre instituciones estatales y federales ha permitido avanzar en estrategias conjuntas para preservar la paz en Coahuila.

“Con nuestras reuniones de seguridad en Coahuila seguimos fortaleciendo la coordinación y el trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno para mantener la paz en todas las regiones del estado. Con diálogo, estrategia y colaboración permanente, avanzamos con acciones que contribuyen a la tranquilidad de las familias coahuilenses”, expresó. Jiménez Salinas agradeció el trabajo de las corporaciones y dependencias participantes, al señalar que los resultados obtenidos son producto de la planeación y de la colaboración permanente entre instituciones de seguridad y procuración de justicia. Como parte de los acuerdos alcanzados, se informó que días antes de la jornada electoral se realizará una nueva reunión para definir el operativo especial que se implementará antes, durante y después de las elecciones locales del próximo 7 de junio.

Asimismo, el gobernador exhortó a las autoridades a mantener el trabajo coordinado y no bajar la guardia en las acciones enfocadas en reforzar el ambiente de paz en todas las regiones del estado. Durante la sesión, representantes del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Coahuila reconocieron el respaldo de las autoridades estatales y federales para garantizar condiciones de seguridad y participación ciudadana durante el proceso electoral. Indicaron que ambas instituciones trabajan para superar el 40 por ciento de participación ciudadana que históricamente se registra en elecciones intermedias de diputaciones locales. Además, se reiteró el apoyo institucional para las labores de vigilancia durante el traslado y resguardo de las boletas electorales. En la reunión también se abordaron los hechos ocurridos durante actos de campaña en el municipio de San Pedro de las Colonias, donde integrantes de dos grupos de un mismo partido protagonizaron un altercado que derivó en reacciones violentas. Las autoridades informaron que el caso fue denunciado ante las instancias correspondientes y que ambas partes presentaron demandas. Asimismo, señalaron que las investigaciones continúan conforme a los protocolos establecidos y descartaron que se trate de un intento de feminicidio, como inicialmente se había denunciado.

Otro de los temas abordados fue la aplicación de la llamada “Ley Seca”, medida mediante la cual quedará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los 38 municipios de Coahuila desde las primeras horas del sábado 6 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio. Las autoridades recordaron que en la jornada electoral se renovarán las 25 diputaciones del Congreso del Estado y que cerca de 2 millones 500 mil personas integran la lista nominal de electores en la entidad.

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