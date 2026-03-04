Refuerzan coordinación Estado-Municipio para blindar escuelas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó una reunión de trabajo con la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, así como con funcionarios estatales de distintas dependencias.

Durante el encuentro se avanzó en la planeación de estrategias que se implementarán en la región, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las familias monclovenses.

El Alcalde destacó que el trabajo coordinado entre el Estado y los municipios es fundamental para consolidar proyectos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

En materia educativa, las autoridades acordaron reforzar la coordinación con universidades, directivos y responsables de planteles de nivel Básico y Medio Superior, con la finalidad de fortalecer los protocolos de prevención en escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

Se dio a conocer que, a través de la proximidad social, las corporaciones de seguridad mantendrán presencia cercana en las instituciones educativas, trabajando de la mano con los departamentos de prevención del delito de las policías municipales, así como con agrupamientos especializados como la Policía Canina, para evitar situaciones que puedan escalar, como conflictos entre estudiantes.

Las autoridades subrayaron que actualmente no existe un foco rojo en la región; sin embargo, las acciones preventivas buscan anticiparse a cualquier problemática y garantizar entornos seguros.

Finalmente se coincidió en que la clave es fortalecer la coordinación interinstitucional y generar confianza para que la ciudadanía vea a las fuerzas de seguridad como aliadas en la construcción de una comunidad más segura.