Refuerzan cultura preventiva en escuelas de Ramos Arizpe con programas de proximidad social

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la formación cívica y promover entornos más seguros, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ramos Arizpe intensificó durante mayo y junio las acciones de proximidad social en planteles educativos, llevando actividades preventivas a niñas, niños y jóvenes de diversos niveles escolares. La estrategia, impulsada por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, busca fomentar desde edades tempranas el respeto por la legalidad, la convivencia responsable y la participación ciudadana como elementos fundamentales para la construcción de comunidades más seguras.

El director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, destacó que la prevención constituye uno de los ejes centrales de la política de seguridad del municipio, por lo que se mantiene una presencia constante en escuelas para fortalecer el vínculo entre la corporación y la comunidad educativa.

EDUCACIÓN Y COLABORACIÓN PARA REDUCIR RIESGOS Entre las actividades desarrolladas, personal de la Unidad de Proximidad Social impartió la plática “Aprendiendo señales de tránsito” a 185 alumnas y alumnos del Jardín de Niños Roberto Gómez Bolaños, con el propósito de inculcar conocimientos básicos sobre seguridad vial y respeto a las normas de circulación. Asimismo, 130 menores del Jardín de Niños “Miguel Hidalgo y Costilla” participaron en la charla “Rol del policía”, donde conocieron las funciones de los cuerpos de seguridad y la importancia de mantener una relación de confianza y cercanía con las autoridades.

Las acciones también alcanzaron al nivel medio superior mediante un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Sexta Zona Militar, que permitió llevar al Colegio de Bachilleres de Ramos Arizpe la conferencia “Seguridad nacional y medidas para la prevención del delito de extorsión”. En esta jornada participaron 230 estudiantes, quienes recibieron información para identificar y prevenir este tipo de conductas delictivas, además de integrarse a dinámicas que promovieron el análisis, la reflexión y la corresponsabilidad en la construcción de una cultura de prevención.

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