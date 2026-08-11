IMSS ofrece seguro para hombres y mujeres sin empleo formal; estos son los beneficios, quiénes pueden solicitarlo y cuánto cuesta

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    IMSS ofrece seguro para hombres y mujeres sin empleo formal; estos son los beneficios, quiénes pueden solicitarlo y cuánto cuesta
    El IMSS ofrece incorporación voluntaria para trabajadores independientes. Conoce quiénes pueden solicitarla, beneficios, costos y cómo realizar el trámite. VANGUARDIA/ARCHIVO

El IMSS permite a trabajadores independientes incorporarse voluntariamente y acceder a servicios médicos, pensión y otras prestaciones mediante el pago de una cuota

No tener un patrón que registre al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa necesariamente quedarse sin acceso a la seguridad social. El organismo cuenta con esquemas de incorporación voluntaria dirigidos a personas que trabajan por cuenta propia.

La opción está pensada principalmente para trabajadores independientes, entre ellos profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y personas que desarrollan distintas actividades sin un empleador que los afilie al instituto.

https://vanguardia.com.mx/informacion/aun-hay-vacantes-sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-9-mil-500-pesos-al-mes-y-otorgarle-seguro-del-imss-a-mayores-de-18-anos-de-edad-requ-CE22734521

La incorporación no es un apoyo económico ni un seguro gratuito para cualquier persona desempleada. Se trata de un esquema que requiere cubrir una cuota y cumplir con las condiciones establecidas por el IMSS.

Además, dependiendo de la modalidad, el trabajador puede extender la cobertura a sus beneficiarios legales, por lo que la protección puede alcanzar a otros integrantes de su familia.

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN INCORPORARSE AL IMSS?

El esquema está dirigido a personas que realizan actividades económicas de manera independiente y no cuentan con un patrón que las registre ante el Seguro Social. También existen alternativas para trabajadores independientes del campo y otros sectores.

La afiliación puede hacerse de forma individual y, bajo determinadas condiciones, también mediante esquemas colectivos. La cobertura y los requisitos dependen de la modalidad elegida.

Para 2026, el IMSS señala una cuota anual de 20 mil 538.59 pesos para determinadas modalidades de incorporación voluntaria. Sin embargo, no debe confundirse este monto con las cuotas de otras modalidades, ya que existen diferentes esquemas de aseguramiento.

Uno de ellos corresponde al seguro voluntario de salud, cuyas cuotas varían según la edad del solicitante.

Entre las cuotas anuales de referencia se encuentran:

· De 0 a 19 años: 9 mil 300 pesos

· De 20 a 29 años: 11 mil 550 pesos

· De 30 a 39 años: 12 mil 350 pesos

· De 40 a 49 años: 14 mil 350 pesos

· De 50 a 59 años: 14 mil 850 pesos

· De 60 a 69 años: 20 mil 600 pesos

· De 70 a 79 años: 21 mil 500 pesos

· De 80 años o más: 22 mil 150 pesos

CINCO SEGUROS PUEDEN FORMAR PARTE DE LA COBERTURA

Una de las principales ventajas del esquema para personas trabajadoras independientes es que puede incluir los cinco seguros contemplados por el IMSS: Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; además de Guarderías y Prestaciones Sociales.

El Seguro de Enfermedades y Maternidad contempla atención médica, hospitalización, medicamentos y servicios relacionados con padecimientos que no tienen origen laboral. También contempla prestaciones específicas para maternidad conforme a las condiciones previstas en la legislación.

En tanto, el Seguro de Riesgos de Trabajo protege ante accidentes o enfermedades relacionados con la actividad laboral. Dependiendo del caso, puede incluir atención médica, hospitalización, medicamentos, rehabilitación y prestaciones económicas por incapacidad.

El Seguro de Invalidez y Vida ofrece protección cuando una enfermedad o accidente impide al trabajador continuar con su actividad bajo los términos establecidos por la ley.

La cobertura también contempla aportaciones relacionadas con Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, mientras que Guarderías y Prestaciones Sociales incorpora servicios y actividades sociales, culturales, deportivas y de capacitación.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE Y CUÁNTO DURA?

La incorporación voluntaria puede tramitarse mediante los servicios digitales del IMSS. Para comenzar, el instituto solicita información como la CURP, Código Postal y un correo electrónico personal. Dependiendo del esquema seleccionado, pueden requerirse documentos adicionales.

La cobertura tiene una vigencia de un año. De acuerdo con las condiciones señaladas por el instituto, los servicios médicos para el trabajador y sus beneficiarios legales comienzan el primer día del mes siguiente al ingreso al seguro.

La renovación puede realizarse dentro de los 30 días naturales previos al vencimiento de la anualidad contratada.

El IMSS también establece restricciones relacionadas con determinadas enfermedades preexistentes, por lo que las condiciones deben revisarse antes de contratar la cobertura. La información proporcionada durante la solicitud debe ser completa y correcta, ya que los pagos efectuados no son objeto de devolución total o parcial.

DATOS CURIOSOS DEL SEGURO VOLUNTARIO DEL IMSS

· La incorporación voluntaria está dirigida principalmente a trabajadores independientes.

· No es un seguro gratuito para todas las personas desempleadas.

· Algunas modalidades permiten incorporar a beneficiarios legales.

· La vigencia de la cobertura es de un año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/y-el-imss-que-esta-como-dinamarca-captan-al-hijo-de-amlo-en-uno-de-los-hospitales-mas-caros-de-mexico-ME22733186

· Los servicios médicos comienzan el primer día del mes siguiente al ingreso, conforme a las condiciones del esquema.

· La cuota anual de determinadas modalidades de incorporación voluntaria para 2026 es de 20 mil 538.59 pesos.

· En el seguro voluntario de salud, la cuota anual de referencia para personas de 80 años o más asciende a 22 mil 150 pesos.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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