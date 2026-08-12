‘Ayudamos en lo que necesiten’... Sheinbaum confirma envío de ayuda humanitaria para Colombia tras sismos

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    ‘Ayudamos en lo que necesiten’... Sheinbaum confirma envío de ayuda humanitaria para Colombia tras sismos
    México comenzó el envío de ayuda humanitaria a Colombia luego del sismo de magnitud 7.4 que golpeó al país. Dos aeronaves de la Fuerza Aérea trasladaron despensas y personal militar a Pereira. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum confirmó el envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4. México trasladó 854 despensas y personal del Ejército

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles el inicio del envío de ayuda humanitaria de México a Colombia, luego del sismo de magnitud 7.4 que provocó una emergencia en distintas regiones del país sudamericano.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria informó que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Pereira, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

El primer envío incluye 854 despensas, además de elementos del Ejército mexicano que participarán en labores de apoyo. De acuerdo con información difundida este miércoles, las aeronaves transportaron alrededor de 19.5 toneladas de asistencia humanitaria.

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MÉXICO ENVÍA DESPENSAS Y PERSONAL MILITAR

Sheinbaum explicó que la ayuda fue enviada después de que el Gobierno de Colombia aceptara el apoyo humanitario ofrecido por México para atender las consecuencias del terremoto.

“Dos aeronaves de la Fuerza Aérea despegaron del AIFA a Pereira con 854 despensas y van también elementos el Ejército mexicano para apoyar en todas las labores”, aseguró la presidenta.

El despliegue contempla suministros para las personas afectadas y personal mexicano que podrá colaborar en las tareas que sean requeridas por las autoridades colombianas.

El Gobierno de México mantendrá el envío de víveres y otros insumos durante los próximos días, de acuerdo con las necesidades que sean comunicadas por Colombia.

LA AYUDA SE COORDINARÁ ENTRE LAS CANCILLERÍAS

La presidenta señaló que la asistencia será coordinada mediante las cancillerías de México y Colombia, con el objetivo de determinar cuáles son los insumos que se requieren en las zonas afectadas.

“Vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para brindar todo el apoyo que requiera Colombia”, agregó Sheinbaum.

El esquema de coordinación permitirá que los siguientes envíos respondan a las necesidades identificadas por las autoridades colombianas durante la emergencia.

México había preparado previamente un operativo de apoyo que contemplaba personal especializado, médicos, rescatistas y binomios caninos. Sin embargo, la ayuda internacional se ha canalizado principalmente de acuerdo con las solicitudes formuladas por el Gobierno colombiano.

COLOMBIA ENFRENTA EMERGENCIA TRAS EL SISMO

El terremoto de magnitud 7.4 provocó daños en distintas zonas de Colombia y dejó numerosas víctimas, personas desaparecidas y afectaciones en infraestructura, de acuerdo con reportes publicados tras el movimiento telúrico.

Entre las zonas afectadas se encuentran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, mientras que las autoridades mantienen labores de búsqueda y atención a las personas damnificadas.

El Gobierno colombiano decretó además tres días de luto nacional debido a las consecuencias del desastre.

La emergencia ocurre mientras continúan las labores de rescate y atención de las comunidades afectadas. La ayuda internacional se ha incorporado de manera gradual a la respuesta, conforme a las necesidades establecidas por las autoridades de ese país.

El envío mexicano representa una nueva operación de asistencia internacional encabezada por el Gobierno de Sheinbaum ante una emergencia provocada por un desastre natural.

Ayudamos en lo que necesiten”, señaló la presidenta al referirse al respaldo que México mantiene dispuesto para Colombia.

DATOS CURIOSOS

· El primer envío mexicano salió del AIFA con destino a Pereira.

· México trasladó 854 despensas en las dos aeronaves de la Fuerza Aérea.

· Los aviones llevaron también elementos del Ejército mexicano.

· La ayuda será coordinada mediante las cancillerías de México y Colombia.

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· El sismo que originó la emergencia tuvo una magnitud de 7.4.

· Colombia decretó tres días de luto nacional tras el terremoto.

· México mantendrá el envío de suministros conforme a las necesidades comunicadas por las autoridades colombianas.

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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