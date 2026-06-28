Refuerzan estrategia conjunta para blindar la seguridad en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirmó su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al participar en un recorrido encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la paz, la tranquilidad y el desarrollo del municipio. La jornada reunió a autoridades civiles, militares y policiales con el propósito de supervisar las estrategias de vigilancia, fortalecer la presencia institucional y mantener un contacto directo con la ciudadanía.

En el operativo participaron el general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz, comandante de la Sexta Zona Militar; el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez; mandos de la Secretaría de Marina, así como el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores. COORDINACIÓN ENTRE CORPORACIONES Durante el recorrido interinstitucional también estuvieron presentes elementos de la Marina, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía de Acción y Reacción, consolidando el trabajo conjunto para atender las necesidades de seguridad en el municipio.

En representación del Gobierno Municipal, Rolando Álvarez Flores reiteró que la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez mantiene como prioridad la coordinación permanente con el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y las distintas corporaciones para preservar las condiciones de paz que distinguen a Ramos Arizpe. El funcionario subrayó que la seguridad constituye uno de los principales pilares para impulsar el desarrollo económico, atraer inversiones y garantizar una mejor calidad de vida para las familias. “El alcalde Tomás Gutiérrez está convencido de que la paz y el orden son la base para seguir impulsando la inversión, el crecimiento económico y una mejor calidad de vida para las familias, porque a Ramos Arizpe y a Coahuila los cuidamos todos”, expresó.

FORTALECEN LA PROXIMIDAD CIUDADANA Las autoridades señalaron que esta actividad forma parte de la estrategia integral de prevención y proximidad social impulsada por el Gobierno del Estado, la cual busca mantener una comunicación constante con la población, escuchar sus inquietudes y fortalecer la confianza entre ciudadanía e instituciones. Como parte de este esquema, se promueve el uso de herramientas de comunicación directa, entre ellas los grupos ciudadanos de WhatsApp y otros mecanismos de vinculación comunitaria, con el objetivo de agilizar la atención de reportes y fortalecer la participación social en materia de seguridad.

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