Refuerzan estrategia de seguridad en Torreón; bajan robos a casa habitación

TORREÓN, COAH.- Durante la quinta reunión semanal de seguridad, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, giró instrucciones a las corporaciones de los tres niveles de gobierno para no bajar la guardia y reforzar las acciones de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de preservar los indicadores positivos en materia de seguridad.

El edil subrayó que, si bien las cifras actuales reflejan avances, el análisis permanente de los mapas de calor permite definir con precisión el rumbo de las estrategias operativas, a fin de focalizar la presencia policial en sectores específicos y anticipar conductas delictivas. En ese contexto, destacó que la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fuerzas estatales ha sido determinante para que Torreón se mantenga como un referente nacional en seguridad.

“El trabajo conjunto con la sociedad civil y el Gobierno del Estado es clave para los resultados que hoy benefician a nuestra comunidad”, enfatizó Cepeda González ante los mandos de seguridad.

DISMINUYEN DELITOS Y FORTALECEN OPERATIVOS

Durante la sesión, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, presentó el balance del 26 de enero al 1 de febrero, en el que destacó una reducción en el robo a casa habitación, con ocho eventos registrados en ese periodo. Asimismo, informó que delitos como el robo de vehículo con violencia, el robo al transporte público y el robo a transportistas se mantuvieron en cero incidentes.

Como resultado de la vigilancia operativa, se reportaron 118 detenciones turnadas al Ministerio Público, 98 personas remitidas al juez calificador y 21 arrestos por posesión de narcóticos, realizados por el Grupo de Reacción Torreón. Además, se anunció el reforzamiento del operativo antiriñas en sectores identificados como críticos, principalmente durante los fines de semana.

ENFOQUE INTEGRAL CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La estrategia de seguridad en Torreón se abordó de manera integral, con la participación de diversas dependencias municipales. En materia de educación y mediación, el Centro de Justicia Municipal (CJM) informó el inicio de la sexta generación de preparatoria abierta, así como la resolución de cinco conflictos comunitarios a través de mecanismos de mediación.

En el rubro de vialidad, la Dirección de Tránsito y Vialidad impartió charlas de seguridad vial a 140 alumnos en el ejido Juan Eugenio. Por su parte, Protección Civil reportó la atención de 139 servicios, entre ellos la revisión de 20 espectaculares y el arranque del operativo lluvias, que incluye la supervisión de pozos de captación en coordinación con el Simas.

Finalmente, el área de Inspección dio cuenta de la atención a reportes relacionados con vehículos chatarra y obstrucción de la vía pública, detectados a través del sistema 073, como parte de las acciones para mejorar el orden y la seguridad urbana.