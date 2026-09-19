Refuerzan prevención ante presencia de osos negros en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerzan prevención ante presencia de osos negros en Coahuila
    Autoridades estatales reforzaron las recomendaciones para actuar ante la presencia de osos negros. CORTESÍA

Autoridades piden no correr, alimentar ni acercarse a ejemplares, además de mantener la distancia y evitar atraerlos con comida o basura

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila reforzó la difusión de medidas preventivas para reducir riesgos ante la presencia de osos negros en zonas habitadas, campamentos y espacios turísticos.

La dependencia busca que la población conozca cómo actuar ante un encuentro con estos ejemplares y, al mismo tiempo, evitar conductas que puedan alterar su comportamiento o propiciar su acercamiento a las personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acciones-de-limpieza-en-ramos-arizpe-son-permanentes-servicios-primarios-BM23588867

El oso negro (Ursus americanus) es una especie protegida por la legislación mexicana y su caza, daño o acoso están prohibidos. Aunque normalmente evita el contacto humano, su desarrollado sentido del olfato puede llevarlo a sitios donde encuentra basura o alimentos disponibles.

RECOMIENDAN MANTENER LA DISTANCIA

La secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, recomendó mantener la calma ante la presencia de un oso y evitar correr, debido a que esta acción puede desencadenar una persecución.

Si el ejemplar ya detectó a la persona, la indicación es retroceder lentamente, sin darle la espalda y mientras se habla con una voz firme y tranquila.

$!No correr, alimentar ni acercarse a los ejemplares son algunas de las recomendaciones difundidas por la Secretaría de Medio Ambiente.
No correr, alimentar ni acercarse a los ejemplares son algunas de las recomendaciones difundidas por la Secretaría de Medio Ambiente. ARCHIVO

También se recomienda evitar una mirada fija hacia el animal y aparentar un mayor tamaño levantando los brazos, una mochila o una chamarra. Si el oso continúa acercándose, puede generarse ruido para intentar disuadirlo.

En caso de encontrarse con una osa acompañada de sus crías, se debe evitar colocarse entre la madre y los oseznos. Tampoco se debe intentar capturar, tocar o manipular a las crías.

Las autoridades pidieron además no alimentar a los ejemplares, perseguirlos ni acercarse para tomar fotografías, así como evitar dejar basura o alimentos al alcance de la fauna silvestre.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que mantener una distancia segura y respetar el espacio de los animales son medidas necesarias para reducir los encuentros de riesgo y contribuir a la conservación de la especie.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fauna
Prevención

Organizaciones


PROFAUNA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Está viva! ¡Está viva!

¡Está viva! ¡Está viva!
NosotrAs: Convivencia social o resistencia femenina

NosotrAs: Convivencia social o resistencia femenina
true

POLITICÓN: ¿Por qué no ha avanzado el ‘Puerto Verde’ en Piedras Negras?
Coahuila también está en el top 10 de reportes sobre personas consumiendo drogas en las calles.

Crecen 7% incidentes de consumidores de drogas alterando orden en calles de Coahuila
El portal Automotive News aseguró que la armadora analiza costos de trasladar producción a planta de Michigan.

Califica Stellantis México como especulaciones traslado de producción de RAM Heavy-Duty de Saltillo a Michigan
true

No hay nada que hacer en Saltillo. Los Saltillenses son apáticos. No hay calidad en los eventos locales. ¿Really?
Eduardo Velázquez marcó el único gol de Saltillo Soccer durante el encuentro.

Saltillo Soccer cae 4-1 ante Santiago FC en la Jornada 4 de la Liga Premier
Lobos UAdeC buscó su primera victoria de la campaña, pero terminó con su tercera derrota consecutiva.

Lobos UAdeC cae ante Tecos UAG en tiempo extra y sigue sin ganar en ONEFA