Refuerzan prevención ante presencia de osos negros en Coahuila

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila reforzó la difusión de medidas preventivas para reducir riesgos ante la presencia de osos negros en zonas habitadas, campamentos y espacios turísticos. La dependencia busca que la población conozca cómo actuar ante un encuentro con estos ejemplares y, al mismo tiempo, evitar conductas que puedan alterar su comportamiento o propiciar su acercamiento a las personas.

El oso negro (Ursus americanus) es una especie protegida por la legislación mexicana y su caza, daño o acoso están prohibidos. Aunque normalmente evita el contacto humano, su desarrollado sentido del olfato puede llevarlo a sitios donde encuentra basura o alimentos disponibles. RECOMIENDAN MANTENER LA DISTANCIA La secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, recomendó mantener la calma ante la presencia de un oso y evitar correr, debido a que esta acción puede desencadenar una persecución. Si el ejemplar ya detectó a la persona, la indicación es retroceder lentamente, sin darle la espalda y mientras se habla con una voz firme y tranquila.

También se recomienda evitar una mirada fija hacia el animal y aparentar un mayor tamaño levantando los brazos, una mochila o una chamarra. Si el oso continúa acercándose, puede generarse ruido para intentar disuadirlo. En caso de encontrarse con una osa acompañada de sus crías, se debe evitar colocarse entre la madre y los oseznos. Tampoco se debe intentar capturar, tocar o manipular a las crías. Las autoridades pidieron además no alimentar a los ejemplares, perseguirlos ni acercarse para tomar fotografías, así como evitar dejar basura o alimentos al alcance de la fauna silvestre. El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que mantener una distancia segura y respetar el espacio de los animales son medidas necesarias para reducir los encuentros de riesgo y contribuir a la conservación de la especie.

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