Los periodistas ejercen su profesión con seguridad y libertad en Coahuila: Manolo Jiménez

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    Los periodistas ejercen su profesión con seguridad y libertad en Coahuila: Manolo Jiménez
    El Gobernador señala que la crítica periodística puede identificar áreas de oportunidad en la función pública. ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Reconocen trabajos, trayectoria y desempeño profesional de comunicadores en la Entrega del Premio Estatal de Periodismo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia del Premio Estatal de Periodismo 2026, en la que fueron reconocidos periodistas por sus trabajos, trayectoria y desempeño profesional en distintos medios de comunicación de Coahuila.

Durante el evento, al que acudieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades municipales, empresarios y directivos de medios, Jiménez Salinas destacó el papel del periodismo para informar a la sociedad y conocer las necesidades de las distintas regiones y municipios.

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El Gobernador señaló que la labor periodística también permite identificar áreas de oportunidad en la función pública y consideró que la crítica puede contribuir a revisar y mejorar las acciones de gobierno.

Asimismo, mencionó temas como seguridad, desarrollo económico, empleo, educación y crecimiento regional, y atribuyó los resultados señalados durante su administración a la coordinación entre distintos sectores y órdenes de gobierno.

Jiménez Salinas también se refirió a la importancia de que periodistas puedan realizar su trabajo con libertad y seguridad.

“Es satisfactorio ver a los y las periodistas trabajando con libertad, haciendo su trabajo, publicando lo que quieren publicar sin la consecuencia de que pueda ser afectado”, afirmó durante la ceremonia.

En su intervención, Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, planteó que el Premio Estatal de Periodismo reconoce tres elementos relacionados con el ejercicio de esta profesión: libertad, seguridad e información.

Explicó que la libertad permite informar, la seguridad protege a quienes realizan esta actividad y la información contribuye a que la ciudadanía tome decisiones. También reconoció el trabajo de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, conductores, columnistas, editores, directivos y propietarios de medios.

Rodríguez Canales señaló que la relación entre autoridades y medios debe basarse en el respeto, la apertura y la colaboración institucional, de modo que los medios mantengan su función de observar, cuestionar y publicar, mientras las autoridades informan y atienden las demandas ciudadanas.

También llamó a privilegiar la precisión, el contexto y la verificación de los hechos frente a la velocidad con la que circula actualmente la información. Sobre la inteligencia artificial, consideró que debe utilizarse como una herramienta complementaria, sin sustituir la investigación, el criterio y la sensibilidad humana.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio la bienvenida a los participantes y reconoció el trabajo de periodistas y medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía. También felicitó a las personas galardonadas y a quienes cuentan con una trayectoria de varias décadas.

Durante la ceremonia, Socorro de la Luz Muñoz Yáñez, periodista de El Siglo de Torreón, destacó que el premio reconoce el trabajo y la trayectoria de quienes han dedicado parte de su vida al periodismo.

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Al recordar las condiciones de inseguridad que enfrentaron periodistas de La Laguna en años anteriores, Muñoz Yáñez señaló la importancia de contar actualmente con condiciones que permitan desarrollar esta actividad.

Ante el avance de la inteligencia artificial, planteó que la investigación, el conocimiento, la empatía, la ética y el criterio propio seguirán siendo elementos centrales del trabajo periodístico, mientras que las nuevas tecnologías

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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