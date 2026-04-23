Amenaza de tiroteo en CBTIS 34 de Piedras Negras activa operativo; aseguran pistola de balines y cuchillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una amenaza de tiroteo detectada en los baños del CBTIS 34 en Piedras Negras activó un operativo de seguridad la mañana de este jueves, que derivó en el aseguramiento de una pistola de balines y un cuchillo dentro del plantel. De acuerdo con la información, las pintas fueron localizadas desde el día previo por personal de la institución. En ellas se advertía sobre un supuesto ataque armado programado para este 23 de abril, lo que fue reportado a directivos y posteriormente a las autoridades.

A partir de ello, se desplegó un operativo en coordinación con corporaciones de seguridad. Desde temprana hora se instalaron filtros de revisión en el acceso principal, donde docentes, padres de familia y elementos municipales participaron en la inspección de mochilas. Durante el operativo, se detectó a dos estudiantes que portaban los objetos asegurados. Ambos quedaron bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, instancia que dio aviso a sus padres y dará seguimiento al caso. Según lo señalado, los alumnos refirieron que habían llevado los objetos desde días anteriores, luego de utilizarlos en una salida fuera de la ciudad. Sin embargo, ante la amenaza detectada, la situación fue atendida conforme a los protocolos de seguridad. Pese a la movilización, las clases no fueron suspendidas. Los estudiantes permanecieron en una zona segura mientras se realizaban las revisiones y, posteriormente, continuaron con sus actividades normales.

Este tipo de alertas no es un hecho aislado. En semanas recientes se han reportado amenazas similares en distintos planteles de Coahuila y de otras entidades del país, algunas vinculadas a posibles retos virales difundidos en redes sociales. Cabe señalar que este mismo plantel ya había registrado un incidente de este tipo semanas atrás, cuando se reportó una amenaza de bomba, lo que refuerza la aplicación de medidas preventivas por parte de las autoridades educativas y de seguridad.

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