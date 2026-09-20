Refuerzan seguridad con operativos y vigilancia en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una estrategia de seguridad basada en operativos, prevención, proximidad social, videovigilancia y coordinación con corporaciones de los distintos órdenes de gobierno. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las acciones operativas de la Policía Municipal se complementan con labores preventivas y trabajo conjunto con el Gobierno de Coahuila.

“La tranquilidad se construye todos los días. No podemos bajar la guardia; necesitamos policías en las calles, prevención, tecnología y una coordinación permanente”, expresó. De acuerdo con el alcalde, durante la actual administración se han realizado más de 50 operativos en coordinación con autoridades estatales y federales. PREVENCIÓN LLEGA A ESCUELAS Y EMPRESAS Como parte de las acciones de proximidad social, elementos de la Unidad de Proximidad Social y de la Unidad Canina K9 han acudido a 40 planteles educativos, donde se realizaron pláticas y exhibiciones ante 3 mil 950 estudiantes. La estrategia también se extendió al sector productivo. La Policía Municipal realizó visitas a 35 empresas, en las que participaron 6 mil 300 trabajadores en actividades preventivas y demostraciones de la unidad canina. En conjunto, estas acciones han alcanzado a más de 10 mil personas entre estudiantes y trabajadores.

A la estrategia se suma el sistema municipal de videovigilancia, utilizado como herramienta para apoyar las labores de prevención, vigilancia y seguimiento de hechos, además de aportar información para las investigaciones correspondientes. El director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, señaló que los recorridos y operativos se mantienen en colonias, vialidades, zonas comerciales e industriales y espacios públicos. Añadió que estas labores se realizan en coordinación con corporaciones estatales y federales, con el propósito de mantener presencia operativa en distintos sectores del municipio. El Gobierno Municipal indicó que continuará con el fortalecimiento de la Policía de Ramos Arizpe y con el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno.