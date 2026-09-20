Refuerzan seguridad con operativos y vigilancia en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerzan seguridad con operativos y vigilancia en Ramos Arizpe
    La coordinación que existe con corporaciones de distintos órdenes de gobierno abona a la tranquilidad de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La estrategia municipal combina recorridos, prevención, videovigilancia y coordinación con corporaciones estatales y federales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una estrategia de seguridad basada en operativos, prevención, proximidad social, videovigilancia y coordinación con corporaciones de los distintos órdenes de gobierno.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las acciones operativas de la Policía Municipal se complementan con labores preventivas y trabajo conjunto con el Gobierno de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sedu-desconoce-presunto-caso-de-acoso-en-cecytec-de-ramos-arizpe-LG23611596

“La tranquilidad se construye todos los días. No podemos bajar la guardia; necesitamos policías en las calles, prevención, tecnología y una coordinación permanente”, expresó.

De acuerdo con el alcalde, durante la actual administración se han realizado más de 50 operativos en coordinación con autoridades estatales y federales.

PREVENCIÓN LLEGA A ESCUELAS Y EMPRESAS

Como parte de las acciones de proximidad social, elementos de la Unidad de Proximidad Social y de la Unidad Canina K9 han acudido a 40 planteles educativos, donde se realizaron pláticas y exhibiciones ante 3 mil 950 estudiantes.

La estrategia también se extendió al sector productivo. La Policía Municipal realizó visitas a 35 empresas, en las que participaron 6 mil 300 trabajadores en actividades preventivas y demostraciones de la unidad canina.

En conjunto, estas acciones han alcanzado a más de 10 mil personas entre estudiantes y trabajadores.

$!El sistema de videovigilancia municipal forma parte de las herramientas utilizadas para apoyar las labores de seguridad.
El sistema de videovigilancia municipal forma parte de las herramientas utilizadas para apoyar las labores de seguridad. CORTESÍA

A la estrategia se suma el sistema municipal de videovigilancia, utilizado como herramienta para apoyar las labores de prevención, vigilancia y seguimiento de hechos, además de aportar información para las investigaciones correspondientes.

El director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, señaló que los recorridos y operativos se mantienen en colonias, vialidades, zonas comerciales e industriales y espacios públicos.

Añadió que estas labores se realizan en coordinación con corporaciones estatales y federales, con el propósito de mantener presencia operativa en distintos sectores del municipio.

El Gobierno Municipal indicó que continuará con el fortalecimiento de la Policía de Ramos Arizpe y con el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
cámara de seguridad

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
true

POLITICÓN: Evelyn de Miranda Ordóñez, una propuesta destinada a caer en el IEC
Desarrollo Rural sostiene que Coahuila cumple con todos los requisitos para reanudar la exportación.

Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
IA

El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena
true

El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción

true

¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?