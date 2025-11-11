Refuerzan seguridad en Ciudad Acuña por inicio de El Buen Fin

ACUÑA, COAH.- Con motivo del arranque de la XV edición de El Buen Fin, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Acuña, en coordinación con corporaciones estatales y federales, puso en marcha un operativo especial de vigilancia para proteger a la población durante esta temporada de alta actividad comercial.

Alberto de Luna Sánchez, secretario del Ayuntamiento, informó que los patrullajes se reforzarán en bancos, cajeros automáticos, centros comerciales, el Centro Histórico, la macroplaza y colonias populares.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón activa refugios municipales ante bajas temperaturas

El objetivo, dijo, es prevenir asaltos y garantizar la seguridad de quienes recibirán el adelanto de su aguinaldo o acudan a realizar compras navideñas anticipadas.

El operativo permanecerá activo hasta el término del programa nacional Guadalupe-Reyes, periodo en el que se prevé una mayor derrama económica por el pago de bonos, ahorros y otros incentivos laborales.

De Luna Sánchez exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar acudir solos a cajeros automáticos. “Recomendamos hacer las compras acompañados de familiares y mantener siempre la precaución para reducir el riesgo de ser víctimas de algún delito”, señaló.