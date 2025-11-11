Torreón activa refugios municipales ante bajas temperaturas

TORREÓN, COAH.- Ante el descenso de temperaturas que ya se siente en la región, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, mantiene habilitados tres albergues municipales para brindar refugio, alimento y atención básica a personas en situación de vulnerabilidad.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que, aunque hasta el momento no se han recibido personas en los refugios, el personal municipal se mantiene en recorridos nocturnos para detectar casos de riesgo, especialmente de personas en situación de calle.

“Esta semana las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los seis grados centígrados, y aunque el operativo invernal inicia formalmente el 1 de diciembre, por instrucciones del alcalde Román Cepeda, los albergues ya se encuentran disponibles”, señaló Juárez Llanas.

Explicó que en algunos casos, las personas que viven en la vía pública rechazan acudir a los refugios, por lo que el personal de Protección Civil les entrega cobijas y verifica sus condiciones de salud.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes requieran resguardo al número telefónico 871 712 0066.

Los albergues disponibles se ubican en:

Instalaciones de Protección Civil, en Prolongación Degollado S/N entre avenida Delicias y bulevar Revolución.

Auditorio Municipal, en calle Degollado 745, colonia Luis Echeverría Álvarez.

DIF Nueva Rosita, en bulevar Independencia 2233, colonia Nueva Rosita.

Estos espacios ofrecen alimentos calientes, un lugar seguro para dormir y atención médica básica, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable durante la temporada invernal.

“El propósito es brindar un espacio cálido y seguro a quienes más lo necesitan, y ayudarlos a superar el frío con dignidad”, concluyó Juárez Llanas.