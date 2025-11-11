Torreón activa refugios municipales ante bajas temperaturas

Torreón
/ 11 noviembre 2025
    Torreón activa refugios municipales ante bajas temperaturas
    El Auditorio Municipal y el DIF Nueva Rosita figuran entre los refugios habilitados. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Los albergues ofrecen cobijo, alimento y atención médica básica a quien lo requiera

TORREÓN, COAH.- Ante el descenso de temperaturas que ya se siente en la región, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, mantiene habilitados tres albergues municipales para brindar refugio, alimento y atención básica a personas en situación de vulnerabilidad.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que, aunque hasta el momento no se han recibido personas en los refugios, el personal municipal se mantiene en recorridos nocturnos para detectar casos de riesgo, especialmente de personas en situación de calle.

TE PUEDE INTERESAR: Con brigada llevan servicios médicos y apoyos sociales a la colonia Elsa Hernández

“Esta semana las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los seis grados centígrados, y aunque el operativo invernal inicia formalmente el 1 de diciembre, por instrucciones del alcalde Román Cepeda, los albergues ya se encuentran disponibles”, señaló Juárez Llanas.

Explicó que en algunos casos, las personas que viven en la vía pública rechazan acudir a los refugios, por lo que el personal de Protección Civil les entrega cobijas y verifica sus condiciones de salud.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes requieran resguardo al número telefónico 871 712 0066.

Los albergues disponibles se ubican en:

Instalaciones de Protección Civil, en Prolongación Degollado S/N entre avenida Delicias y bulevar Revolución.

Auditorio Municipal, en calle Degollado 745, colonia Luis Echeverría Álvarez.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Torreón ofrece curso de piñatas para impulsar el emprendimiento familiar

DIF Nueva Rosita, en bulevar Independencia 2233, colonia Nueva Rosita.

Estos espacios ofrecen alimentos calientes, un lugar seguro para dormir y atención médica básica, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable durante la temporada invernal.

“El propósito es brindar un espacio cálido y seguro a quienes más lo necesitan, y ayudarlos a superar el frío con dignidad”, concluyó Juárez Llanas.

Temas


Albergues
Frente Frío
programas sociales

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama