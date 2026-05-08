Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto al fuego en la guerra con Irán

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    Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto al fuego en la guerra con Irán
    Un petrolero (izquierda) y un barco con autos, fondeados en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde las costas de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, informó AP. AP

Ante la incertidumbre de si habrá o no acuerdos próximos de paz en Medio Oriente, los ataques persisten de manera intermitente entre Irán y EU

El frágil alto el fuego en la guerra de Irán se vio sometido a una mayor presión el viernes, luego de que Emiratos Árabes Unidos dijo que interceptó ataques con misiles y drones, horas después de que Estados Unidos anunció que había frustrado ataques contra tres buques de su Armada en el estrecho de Ormuz y que había tomado represalias contra instalaciones militares iraníes.

Por el momento, en Emiratos no se han reportado daños.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-incauta-en-el-golfo-de-oman-un-petrolero-sancionado-por-eu-KB20560846

Irán y Estados Unidos están intercambiando golpes mientras sus negociadores buscan un acuerdo para poner fin a los combates, pero hasta ahora han evitado volver a una guerra total. No está claro hasta qué punto las dos partes están cerca de alcanzar un pacto sobre cuestiones como el programa nuclear de Teherán, que Washington e Israel prometieron frenar cuando iniciaron la guerra el 28 de febrero; o el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que la República Islámica ha cerrado prácticamente por completo en un intento de presionar a la economía global.

El jueves, Teherán indicó que estaba examinando las últimas propuestas estadounidenses para acabar con la guerra, que le fueron entregadas a través de Pakistán, que funge como mediador en las negociaciones de paz.

Trump restó importancia al intercambio de fuego entre Irán y la Armada de Estados Unidos el jueves. En una conversación telefónica con un reportero de la televisora ABC, Trump calificó los ataques de represalia contra Irán como “un pequeño toque de amor”.

Insistió en que el alto el fuego se mantiene y podría alcanzarse un acuerdo “en cualquier momento”, pero reiteró sus amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un pacto que permita la reanudación de los envíos de petróleo y gas natural, que se han visto interrumpidos por el conflicto.

“Tienen que entender: si no se firma, lo van a pasar muy mal”, dijo a reporteros en Washington.

La prensa estatal iraní reportó que las fuerzas del país intercambiaron fuego con “el enemigo” en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. También informaron de fuertes ruidos y fuego defensivo continuo en el oeste de Teherán a última hora de la noche del jueves.

El alto al fuego entre Washington y Teherán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Las conversaciones presenciales entre los dos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron concretar un acuerdo para poner fin a la guerra.

EU DICE QUE NO BUSCA ESCALAR VIOLENCIA

El ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos aconsejó a los residentes no acercarse, fotografiar o tocar “ningún escombro o fragmento que haya caído como resultado de intercepciones aéreas exitosas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/las-fuerzas-estadounidenses-atacaron-petroleros-que-intentaban-romper-el-bloqueo-irani-IC20558734

Horas antes, las fuerzas armadas de Estados Unidos señalaron que habían interceptado ataques de Irán contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz el jueves por la noche y que atacaron “instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”.

El Comando Central de Estados Unidos informó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron con ataques en defensa propia. Las fuerzas armadas estadounidenses aseveraron que ningún buque fue alcanzado. Indicaron también que no deseaban una escalada del conflicto, pero advirtieron que “siguen posicionadas y listas para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

Trump dijo a los reporteros que el alto el fuego se mantenía a pesar de la violencia.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono el jueves con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores paquistaní.

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo Tahir Andrabi, vocero de ese ministerio. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no solo a la paz en nuestra región sino también a la paz internacional”. El portavoz se negó a ofrecer fechas concretas.

En declaraciones televisadas, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que Islamabad permanece en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos, día y noche, para detener la guerra y extender el alto el fuego”.

Por otra parte, se acordó que las conversaciones directas entre Israel y Líbano se reanuden la próxima semana en Washington, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para abordar los planes para las reuniones a puerta cerrada. Según el funcionario, las conversaciones serán el 14 y 15 de mayo.

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