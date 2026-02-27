Refuerzan seguridad en Gimnasio Municipal tras reportes de acoso en baños

Ante el reporte de una persona intentando observar a mujeres y niñas en los sanitarios del Gimnasio Municipal, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que se incrementará de inmediato la vigilancia y el uso de tecnología para garantizar la seguridad en el recinto.

“Vamos a poner cámaras ahí donde están los baños para tener esa seguridad con las niñas y las mujeres que tenemos en el gimnasio”, aseguró el munícipe, destacando que ya se cuenta con la infraestructura de internet necesaria para este equipamiento.

El alcalde hizo un llamado enérgico a las víctimas y testigos para que no duden en proceder legalmente ante cualquier situación irregular. “Cuiden y denuncien, no se queden sin denunciar; nosotros no tenemos compromiso ni compadrazgo con nadie”, enfatizó Gutiérrez Merino.

Respecto a la postura de su gobierno frente a este tipo de conductas, fue tajante al señalar que se aplicará la ley sin excepciones. “El que haga mal cualquier cosa de situación de esa, inmediatamente nosotros actuaremos para esa situación”, puntualizó el edil ramosarizpense.

Esta medida de seguridad se suma a los esfuerzos por mantener el gimnasio como un espacio familiar y formativo. El alcalde recordó que actualmente se apoya a diversas escuelas deportivas que ofrecen clases gratuitas para la niñez y juventud del municipio.

“Apoyamos mucho al deporte de la niñez para que todos ellos puedan ser como buenos deportistas”, mencionó, señalando que el objetivo es fomentar una cultura sana y segura para los habitantes que utilizan diariamente las instalaciones municipales.