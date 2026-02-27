Refuerzan seguridad en Gimnasio Municipal tras reportes de acoso en baños

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Refuerzan seguridad en Gimnasio Municipal tras reportes de acoso en baños
    Autoridades reiteraron que este tipo de conductas no se permitirán en ningún espacio. ESPECIAL

El alcalde Tomás Gutiérrez anunció la instalación de cámaras y mayor vigilancia para proteger a usuarias

Ante el reporte de una persona intentando observar a mujeres y niñas en los sanitarios del Gimnasio Municipal, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que se incrementará de inmediato la vigilancia y el uso de tecnología para garantizar la seguridad en el recinto.

“Vamos a poner cámaras ahí donde están los baños para tener esa seguridad con las niñas y las mujeres que tenemos en el gimnasio”, aseguró el munícipe, destacando que ya se cuenta con la infraestructura de internet necesaria para este equipamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Adquirirá Ramos Arizpe barredora mecánica y 2 camiones recolectores

El alcalde hizo un llamado enérgico a las víctimas y testigos para que no duden en proceder legalmente ante cualquier situación irregular. “Cuiden y denuncien, no se queden sin denunciar; nosotros no tenemos compromiso ni compadrazgo con nadie”, enfatizó Gutiérrez Merino.

Respecto a la postura de su gobierno frente a este tipo de conductas, fue tajante al señalar que se aplicará la ley sin excepciones. “El que haga mal cualquier cosa de situación de esa, inmediatamente nosotros actuaremos para esa situación”, puntualizó el edil ramosarizpense.

Esta medida de seguridad se suma a los esfuerzos por mantener el gimnasio como un espacio familiar y formativo. El alcalde recordó que actualmente se apoya a diversas escuelas deportivas que ofrecen clases gratuitas para la niñez y juventud del municipio.

“Apoyamos mucho al deporte de la niñez para que todos ellos puedan ser como buenos deportistas”, mencionó, señalando que el objetivo es fomentar una cultura sana y segura para los habitantes que utilizan diariamente las instalaciones municipales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán