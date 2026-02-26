Adquirirá Ramos Arizpe barredora mecánica y 2 camiones recolectores

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    El Gobierno de Ramos Arizpe incorporará una barredora mecánica para optimizar la limpieza en avenidas de alto tránsito. CORTESÍA

El nuevo equipo servirá para optimizar la limpieza de avenidas y reforzar el servicio en colonias y barrios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la próxima incorporación de una barredora mecánica y dos camiones nuevos para la recolección de residuos sólidos, con el propósito de robustecer la infraestructura operativa destinada al mantenimiento de vialidades y espacios públicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la nueva unidad de barrido permitirá optimizar las labores en avenidas de alto flujo vehicular, donde la acumulación de residuos exige intervenciones constantes y mayor capacidad técnica.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: sanciona Medio Ambiente a cementera y emisiones continúan; reincidencia aumentaría sanción

REFUERZAN INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS

El Edil detalló que la barredora mecánica contribuirá a agilizar la limpieza de arterias principales, mejorando no sólo la imagen urbana, sino también las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

A la par, la incorporación de dos nuevos camiones recolectores ampliará la cobertura y eficiencia del servicio en colonias, fraccionamientos y barrios del municipio.

“Seguimos reforzando las tareas de limpieza, de ahí que también se incorporaran dos nuevos camiones para la recolección de basura y así Ramos Arizpe tenga mejores condiciones en sus casas, colonias y barrios”, expresó Gutiérrez Merino.

El Alcalde subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a modernizar los servicios públicos, consolidar una ciudad más ordenada y garantizar entornos dignos para las familias.

Con este equipamiento, el Gobierno Municipal busca fortalecer la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas y avanzar en la consolidación de una infraestructura urbana acorde al crecimiento del municipio.

