Refuerzan servicio de recolección de basura con nuevas unidades y contenedores en Frontera

La entrega del equipamiento fue realizada por el Gobierno del Estado y encabezada en la Región Centro por el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, quien acudió al evento junto con la alcaldesa Sara Pérez Cantú y personal de Servicios Primarios.

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera incorporó dos nuevos camiones recolectores de basura y contenedores que serán distribuidos en distintos sectores de la ciudad para reforzar las labores de limpieza y recolección de residuos.

De acuerdo con autoridades municipales, las nuevas unidades permitirán mejorar las rutas de recolección, optimizar el traslado de residuos sólidos y reducir tiempos de operación en diferentes colonias.

También se informó que los contenedores serán instalados en puntos considerados estratégicos para mantener espacios públicos más limpios y facilitar el depósito adecuado de basura.

Personal de Servicios Primarios señaló que este nuevo equipamiento ayudará a fortalecer la capacidad operativa del departamento, encargado de las rutas de limpieza y atención urbana en el municipio.

Además, indicaron que la incorporación de las unidades busca ampliar la cobertura del servicio y mejorar la atención que se brinda diariamente a la ciudadanía.