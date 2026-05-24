Refuerzan servicio de recolección de basura con nuevas unidades y contenedores en Frontera

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Coahuila
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    Refuerzan servicio de recolección de basura con nuevas unidades y contenedores en Frontera
    La alcaldesa Sara Pérez Cantú y el subsecretario Sergio Sisbeles encabezaron la entrega de las nuevas unidades junto con personal de Servicios Primarios. CORTESÍA

Municipio recibe dos camiones recolectores y contenedores para fortalecer las rutas de limpieza en distintos sectores

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera incorporó dos nuevos camiones recolectores de basura y contenedores que serán distribuidos en distintos sectores de la ciudad para reforzar las labores de limpieza y recolección de residuos.

La entrega del equipamiento fue realizada por el Gobierno del Estado y encabezada en la Región Centro por el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, quien acudió al evento junto con la alcaldesa Sara Pérez Cantú y personal de Servicios Primarios.

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De acuerdo con autoridades municipales, las nuevas unidades permitirán mejorar las rutas de recolección, optimizar el traslado de residuos sólidos y reducir tiempos de operación en diferentes colonias.

También se informó que los contenedores serán instalados en puntos considerados estratégicos para mantener espacios públicos más limpios y facilitar el depósito adecuado de basura.

Personal de Servicios Primarios señaló que este nuevo equipamiento ayudará a fortalecer la capacidad operativa del departamento, encargado de las rutas de limpieza y atención urbana en el municipio.

Además, indicaron que la incorporación de las unidades busca ampliar la cobertura del servicio y mejorar la atención que se brinda diariamente a la ciudadanía.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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