Refuerzan vigilancia en campus de la UAdeC tras regreso a clases

Tras el regreso del periodo vacacional, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, informó que la estrategia de seguridad implementada en los campus ha dado resultados positivos en la prevención de delitos. Subrayó que existe una relación estrecha con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y los municipios. El objetivo es mantener bajo vigilancia las zonas universitarias donde se han detectado incidencias previas.

”El fiscal ha actuado en tiempo y forma con lo que ha resultado. Han hecho una estrategia importante que ha disminuido la percepción y la operación de estos grupos al exterior”, afirmó el rector sobre la vigilancia actual. Pimentel señaló que se puso especial atención en la Unidad Campo Redondo. En ese punto se detectó a personas ajenas a la institución que merodeaban para ofrecer estupefacientes a los estudiantes en meses anteriores. ”Ahorita, regresando de vacaciones, no hemos detectado nada de eso, pero sí agradecerle al gobernador y al fiscal porque sí se pusieron a chambear en eso y sí hicieron un trabajo de inteligencia importante”, expresó. Hacia el interior de la universidad, destacó que la comunicación ha sido clave para reaccionar de forma inmediata.“Funcionó el tema de los WhatsApp, que fueron los que nos dieron notificación de que había alguna situación”, dijo.

Además de la tecnología, se han mantenido los rondines físicos.“Siguen haciendo en horas de escuela y en fines de semana. La verdad es que funcionó también la capacitación que se le dio a nuestros vigilantes”, puntualizó. Finalmente, el rector aseguró que la operación ya se encuentra en manos de las autoridades ministeriales.“Ya no puedo decir más, porque ya está en el nivel de la fiscalía; es para evitar que se vuelva a repetir”, concluyó.

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