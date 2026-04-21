UAdeC alista actualización de carreras en minería y geología

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, anunció que la institución prepara una actualización en sus carreras relacionadas con la minería, la geología y la gestión de recursos hídricos. Explicó que cuentan con un centro de investigación con más de 20 años de experiencia, el cual ha formado parte de clústeres energéticos. Esto les permite contar con información técnica para esta transición académica.

“Tenemos las carreras que han venido a la baja, pero ahorita estamos haciendo una reconformación del plan de estudios por si se dan a la alza estar prevenidos”, detalló el rector sobre la visión institucional. La propuesta, dijo, no solo incluye a los estudiantes actuales. También busca ampliar el alcance de la formación técnica a otros sectores mediante certificaciones específicas para quienes ya laboran en estas áreas. “Queremos darles información, capacitación o certificación de lo que es requerido. Ya bajamos el plan con el secretario de Educación para trabajarlo en conjunto y estar nosotros atentos a lo que vaya a suceder”, señaló. Pimentel comentó que, actualmente, la UAdeC cuenta con programas como ingeniería geológica, minera y en exploración de pozos profundos. Estos serán sometidos a revisión para alinearse con las necesidades actuales de la industria regional.

“No son propiamente egresados de esos programas, pues para poderles dar capacitación. Las vamos a actualizar para estar acordes a la realidad que estamos viviendo, pero no podemos anticiparnos”, aclaró el funcionario universitario. Finalmente, destacó que la universidad se mantendrá atenta a las directrices nacionales y estatales.“Esperaremos a lo que la presidenta y el grupo de expertos, donde está un investigador de esta universidad, estén originando”, concluyó.

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