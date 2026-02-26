Entrega Alcalde de Torreón rechumbre y áreas deportivas rehabilitadas

TORREÓN, COAH.- En el marco de la entrega de una nueva techumbre en la colonia Braulio Fernández Aguirre, el alcalde Román Alberto Cepeda González anunció un proyecto de infraestructura de gran calado: una inversión conjunta con el Gobierno del Estado de 500 millones de pesos destinados a resolver los rezagos históricos en el sistema de drenaje sanitario de la ciudad.

Acompañado por su esposa, la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, el Edil destacó que esta cifra, ejecutada de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa un esfuerzo sin precedentes para garantizar servicios básicos eficientes a la ciudadanía.

Este jueves, el Alcalde de Torreón entregó una techumbre y la rehabilitación integral de áreas deportivas, con una inversión de 2 millones de pesos. Durante el evento, Cepeda González informó que, desde el inicio de su gestión en 2022, se han rehabilitado más de 400 plazas y construido 100 nuevos espacios públicos.

“No hay otra forma de retribuir a su confianza que con trabajo y resultados. Vamos a seguir cambiando Torreón porque es el momento de esta gran unidad entre sociedad y Gobierno”, afirmó el munícipe ante los vecinos del sector.

El Alcalde aprovechó el encuentro para proyectar nuevas acciones inmediatas:

Nueva obra: Construcción de otra techumbre en la colonia Vicente Guerrero.