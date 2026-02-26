Entrega Alcalde de Torreón rechumbre y áreas deportivas rehabilitadas

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Entrega Alcalde de Torreón rechumbre y áreas deportivas rehabilitadas
    Este jueves, el alcalde Román Alberto Cepeda y su esposa Selina Bremer, entregaron obras en la clonia Braulio Fernández Aguirre. SANDRA GÓMEZ

Anuncia alcalde inversión histórica de 500 mdp en obras de drenaje

TORREÓN, COAH.- En el marco de la entrega de una nueva techumbre en la colonia Braulio Fernández Aguirre, el alcalde Román Alberto Cepeda González anunció un proyecto de infraestructura de gran calado: una inversión conjunta con el Gobierno del Estado de 500 millones de pesos destinados a resolver los rezagos históricos en el sistema de drenaje sanitario de la ciudad.

Acompañado por su esposa, la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, el Edil destacó que esta cifra, ejecutada de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa un esfuerzo sin precedentes para garantizar servicios básicos eficientes a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza entre Ejército y Municipio profesionaliza a elementos del Grupo Reacción Torreón

Este jueves, el Alcalde de Torreón entregó una techumbre y la rehabilitación integral de áreas deportivas, con una inversión de 2 millones de pesos. Durante el evento, Cepeda González informó que, desde el inicio de su gestión en 2022, se han rehabilitado más de 400 plazas y construido 100 nuevos espacios públicos.

“No hay otra forma de retribuir a su confianza que con trabajo y resultados. Vamos a seguir cambiando Torreón porque es el momento de esta gran unidad entre sociedad y Gobierno”, afirmó el munícipe ante los vecinos del sector.

El Alcalde aprovechó el encuentro para proyectar nuevas acciones inmediatas:

Nueva obra: Construcción de otra techumbre en la colonia Vicente Guerrero.

$!Áreas deportivas rehabilitadas en su totalidad, fueron entregadas por el Alcalde de Torreón.
Áreas deportivas rehabilitadas en su totalidad, fueron entregadas por el Alcalde de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Salud Social: El DIF municipal lanzará próximamente campañas de cirugías de cataratas y entrega de aparatos auditivos.

Seguridad: Cepeda subrayó que Torreón se mantiene como la segunda ciudad más segura del País (en el rango de municipios con más de 500 mil habitantes), factor clave para permitir la convivencia y el desarrollo económico.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan Manolo Jiménez y Román Cepeda mega programa de drenaje y pavimentación en Torreón

Bajo el esquema de la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, diversas dependencias municipales realizaron trabajos de bacheo en nueve calles, desazolve de drenaje, mantenimiento de alumbrado y limpieza general.

Al evento asistieron regidores y directores de área, quienes participaron en la entrega de aparatos de movilidad para personas con discapacidad, reforzando el eje de inclusión social de la administración actual.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

