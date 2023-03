“Te soy muy honesto, cuando empecé a publicar contenido, yo lo que veo mucha gente pone abiertamente “te apoyo” pero a muchos les da pena. Como te digo a mí no me pasa así, yo prefiero ser como soy, aunque mucha gente que se cag*. Hago muchas cosas incluso para manifestar mi postura, por ejemplo festejo el Thanksgiving y no el 16 de septiembre. Sí me han buscado gente y sí me han mostrado apoyo, pero la verdad mucho se esconden en las cuentas que regularmente son anónimas, no he visto mucha gente y nunca hemos llegado a organizarnos. También influye que cuando empezó esto en redes en 2020, específicamente en Tiktok, no podíamos juntarnos. Yo me he juntado, pero sí me han platicado de otras personas, aunque no me consta. Sé que no soy el único que piensa así. También sé que muchos están en contra de mí, a lo mejor el 99 por ciento están en contra, incluso en Nuevo León no todos están a favor.

A mí en lo particular siempre me han gustado las cosas de Estados Unidos, la cultura texana en general, me identifico más con las cosas. Puedo decir que Monterrey está más relacionado con Texas que con el sur de México. Yo he estado muy al tanto de lo que pasa en España con el tema de Catalunya y el País Vasco, en el Brexit, lo que pasó con Escocia en los 2010, el “American Brexit” como a mí me gusta llamarlo de Donald Trump. Ahora está la tendencia del nearshoring o las empresas “glolocales” es decir las transnacionales que vienen a poner sus empresas más cerca de sus clientes”.

Aunque suene contradictorio, lo que sí quiero decir es que yo soy una persona malinchista, prefiero ser como soy y no estar escondiéndome. Soy muy orgulloso de ser de Nuevo León, no mexicano. Yo pensaba que yo era el único, pero publicando cosas en redes sociales me di cuenta que aquí en Nuevo León hay mucha gente que piensa igual que yo. Algunos más radicales y otros más moderados. Yo he ido descubriendo que mucha gente piensa igual que yo, “antes regio que mexicano”. Las personas se sienten más de NL que de México.

“Separatista o independentista está bien. El movimiento no es mío, pero a mí se me ocurrió comenzar a publicar al respecto por ahí del 2020. Yo a veces bromeo o digo las cosas en tono de burla pero eso me ha servido para poner el tema en la discusión o en el imaginario de la gente.

En Tamaulipas y Coahuila ha habido gente de apoyo. Hace poco vino personal de turismo de Laredo y me platicaron, porque yo no sabía que había un museo de la República de Río Grande. En 1840 la única vez que sí se separó Nuevo León de México, junto a Coahuila, Tamaulipas y una parte del sur de Texas, su capital fue Laredo aunque solo duró nueve meses. Cuando fui me llamó la atención, que en el estadio de los Tecolotes de Los Dos Laredos, ponen la bandera de Texas, la de México, la de Estados Unidos y la de Río Grande.

Lo ponen como parte de su historia, algo que pasó. Yo en redes sociales primero empecé utilizando esa bandera, la de las tres estrellas y luego ya fui usando mejor solo la de Nuevo León que tiene los mismos colores pero en franjas verticales e incorpora el elemento del león. Yo no fui, pero alguien se llevó la bandera al estadio de Rayados y se viralizó. No soy el único que piensa así. No soy experto sobre la historia de la República de Río Grande, pero sí he leído y sí he buscado. Mucha gente coincide en que no nos gusta el centralismo, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas desde la Ciudad de México, hemos podido hacer las cosas sin la ayuda de allá, que ni la necesitamos la verdad”.

¿Por qué crees que tomó fuerza?

“Yo creo que he llamado más la atención por esto, lo he tenido que hacer de manera caricaturizada, de mame en Tiktok, porque si lo haces de manera muy seria no hubiera pegado igual. Ya sea porque le molesta o le da risa, pero a la gente le llama la atención. Hago primero una sátira de mí y de más gente. Mucha gente dice “los regios se creen tejanos” y yo de ahí hago ese tipo de broma o de humor. Las ideas que digo sí las pienso pero las estoy caricaturizando. Al menos siento que lo puse en la discusión o en el imaginario de la gente. Yo quiero que la gente use cada vez más la bandera. ¿Por qué no usarla como la de Cataluña?

En 2020, durante Mundial de Clubes que jugó Tigres, el portero Nahuel Guzmán, lo dijo “no queremos que se cuelguen de nuestras tetas, no representamos a México, solo a Tigres. Hace poco que se llevaron a Diego Cocca a la Selección, muchos dijeron “primero Tigres y luego México”. En Nuevo León nos vale madre la Selección Mexicana, yo prefiero que pierda, no me representa. Al que quiera qué bueno, lo respeto, pero así yo quiero que me respeten. Acá es poca la gente que ve el mundial, aquí es Tigres Rayados y punto, se chin*ó”.

Si se da el país Nuevo León, ¿dónde te gustaría que jugaran Tigres y Rayados?

“Me lo han preguntado muchas veces. Tigres, el Monterrey, y a mí me gusta agregar a Jabatos, seguirían jugando donde mismo. Es un tema parecido al del Barcelona y eso es lo que se ha hablado. Un ejemplo práctico y real, ¿dónde juega el Mónaco? No tiene una liga de Mónaco, juegan en la liga de Francia. A mí, independientemente de esto, me encantaría que Tigres y Monterrey se fueran a la MLS. Porque ahí están los dólares y ahí está el crecimiento y porque la MLS ya genera más que la Liga MX. Los empresarios de la Liga MX siguen cegados pensando que son superiores en lo deportivo y en lo económico, cosa que es falsa.

Tengo varios videos explicando ese tema. La MLS ya está generando mil millones de dólares por año y la Liga MX 900 millones de dólares. Aparte los (directivos) de la Liga MX ya no hayan qué hacer, sé que suena soberbio pero es la verdad, ya no hayan ni qué inventar, que si lo de los extranjeros, que si el tema del dinero, que si no sé qué. Ya no hayan ni qué hacer para parar a Tigres y Monterrey. Si tanto no les gusta, pues mejor vámonos a donde están los dólares y el dinero. Acabo de hacer un video explicando que una franquicia de la MLS vale en promedio de 500 millones de dólares, aunque hay algunas de más. El primer equipo de mil millones de dólares en todo el continente acaba de ser Los Ángeles FC. Para dimensionar, no estamos hablando de plantilla ni de las nóminas, son cosas diferentes. Hablo del valor del club, como si quisieras comprar a Chivas o a Monterrey. Bueno cada uno vale 300 millones de dólares. Ni tres veces Chivas alcanzan el valor del LAFC. Algo está pasando en la MLS y con el mundial va a detonarse más.”

En 2019, equipos de la Liga MX y la MLS disputaron la primera edición de la Leagues Cup en un esfuerzo por unir ambas ligas que ha tomado fuerza con el pasar de los años. En el verano de este 2023 se disputará por primera vez con todos los equipos de ambos países.

Además, el juego de estrellas de la MLS que por años se jugó contra equipos europeos, se ha jugado contra estrellas de la Liga MX en las últimas dos ediciones.

A lo anterior, cabe agregar que México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes del Mundial de la FIFA 2026, aunque de 80 partidos, 60 se disputarán en territorio estadounidense.

Dices que te sientes identificado con los elementos culturales de Nuevo León pero lo mismo puede decir alguien de Ensenada o alguien de Yucatán, ¿qué tienen ustedes de especiales?

“Yo viví tres años en la Ciudad de México y me dio una óptica importante. Qué bueno que lo dices porque te puedo responder que el estado que más veces se ha independizado de México es Yucatán con tres. Ahora que he visto el equipo de béisbol, me gustó mucho que trae la bandera de y dicen: “¿cómo vas a ser malinchista?”, si el de otro estado se siente mexicano, allá ellos. ¿Qué tenemos en especial nosotros? Yo creo que estar al norte y cerca de Estados Unidos nos da ventajas. Por cada peso que pone NL le regresan 23 centavos y se me hace injusto. Otros hacen menos y se les da más. No pedimos más pero sí puede ser un trato especial. Tengo entendido que el trato específico que le da España al País Vasco sí se refleja en un trato fiscal pues es de las regiones que más dinero genera. Tendría que ser que si un estado genera más, que se les dé más.”

En abril de 2020, fueron los gobernadores de los estados del noreste, Miguel Riquelme por Coahuila, Jaime Rodríguez por Nuevo León, Francisco Cabeza de Vaca por Tamaulipas, además de Enrique Alfaro por Jalisco, quienes manifestaron su descontento con el pacto fiscal al considerar que no recibían los recursos justos por parte de la federación acorde a lo que aportan al país.

El movimiento tomó fuerza hasta sumar a otros gobernadores, aunque la salida del poder de la mayoría terminó dejando sin fuerza a quienes lo iniciaron.

No obstante, el año pasado, tanto Samuel García como Enrique Alfaro, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, afirmaron en sus informes de gobierno que irían por un “nuevo pacto fiscal”.

Fue en 2020, que el economista Mario Campa del ITESM, señaló para Expansión que solo Nuevo León podría salirse del pacto fiscal sin afectaciones, pues el resto dependen de manera importante del gasto que se les brinda a través de la federación.