Registra una caída del 1.2% en la economía de Coahuila durante el segundo trimestre de 2025, según el Inegi

En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica, derivada de la política arancelaria de Estados Unidos y la disminución del gasto público en infraestructura, Coahuila figura entre los estados con desempeño económico negativo durante el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Coahuila registró una variación anual de -1.2 por ciento, lo que lo coloca en el octavo lugar entre las 13 entidades con retroceso.

Las mayores caídas se observaron en Campeche (-13.4 por ciento), Quintana Roo (-9.6 por ciento), Tabasco (-6.8 por ciento), Durango (-6.3 por ciento) y Oaxaca (-2.7 por ciento), seguidos por Veracruz (-2.4 por ciento), Tlaxcala (-1.4 por ciento) y Coahuila (-1.2 por ciento). En contraste, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León encabezaron el crecimiento económico con aumentos de 7.1 por ciento, 4.5 por ciento y 4.2 por ciento, respectivamente.

En total, 19 de las 32 entidades del país mostraron variaciones anuales positivas en su actividad económica, mientras que 13 presentaron descensos. La caída de Coahuila refleja una desaceleración en su sector industrial, particularmente en manufactura y construcción, los cuales tradicionalmente sostienen el dinamismo regional del norte del país.

El informe de BBVA Research, titulado Situación sectorial regional en México, advierte que el crecimiento nacional continúa siendo desigual. Mientras estados como Nuevo León, Jalisco y Querétaro mantienen estabilidad gracias a su base manufacturera y de servicios, regiones como Coahuila enfrentan ajustes tras la reducción del gasto federal en infraestructura.

Por otra parte, la entidad mantiene un desempeño más estable que los polos energéticos del sur, donde Tabasco y Campeche resintieron el fin de las obras emblemáticas como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Sin embargo, la contracción económica coahuilense confirma la necesidad de impulsar políticas de diversificación productiva que fortalezcan los servicios y la inversión privada.

Hacia 2026, BBVA anticipa una recuperación gradual en el norte y el Bajío, impulsada por nuevos flujos de inversión privada relacionados con la relocalización industrial. Se espera que Coahuila pueda beneficiarse de esta tendencia, gracias a su posición estratégica y su infraestructura manufacturera, aunque el reto será sostener un crecimiento equilibrado frente a la desaceleración nacional.

(Con información de El Economista)