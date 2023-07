Registran ‘boom’ de abusos en escuelas de Coahuila en últimos años

Las personas víctimas de estos delitos en el estado no tienen un seguimiento eficaz de los métodos de denuncia, prohíbe obstaculizar investigación y atención. Las autoridades estatales no realizan una investigación administrativa para determinar la continuidad de la persona señalada dentro del servicio educativo, y las autoridades administrativas no están obligadas a actuar de oficio.

Las pautas de atención, escucha y credibilidad para las personas víctimas no existen y se carecen de medidas que evite la revictimización por parte de las autoridades escolares y ministeriales. No se cuenta con un registro textual de las palabras de las niñas, niños y adolescentes víctimas, y el expediente de queja no solo no se custodia, si no que se separa del expediente académico.

No se brinda información accesible y adecuada a las personas víctimas. Las autoridades no nombran, ni toman en cuentan los principios de atención rápida, eficaz y no precipitada, las investigaciones carecen de apoyo con perspectiva de género, no establece tiempos razonables de investigación, no nombra el principio de protección reforzada, y no considera el principio de debida diligencia.

En diciembre pasado, el proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe aseguró que las 31 carpetas de investigación abiertas en Coahuila, al cierre del 2022, por abuso o agresión sexual en contra de menores revelaba un “patrón de impunidad” generado por la propia autoridad educativa que promovía las formas de actuar de los agresores.

Juan Martín Pérez García, director del proyecto, detalló a VANGUARDIA que el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas, de la Secretaría de Educación era incorrecto, ilegal y depositaba en los directivos de los planteles, públicos o privados, el proceso de la denuncia, lo que terminaba en la revictimización de los niños y niñas víctimas, y protegía a personas adultas con jerarquía frente a niños, responsabilizando a las víctimas.