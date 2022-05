Regreso a clases presenciales al 100%; otro golpe al gasto de las familias de Saltillo

El regreso a clases presenciales al 100 por ciento este lunes traerá consigo un mayor gasto para las familias, cuyos hijos después de acudir solo un par de días a las aulas y con algunas licencias en el uso de uniformes ahora deberán invertir en el traslado de toda la semana y los insumos necesarios para concluir el ciclo escolar.

Además, se prevé que haya mayor congestionamiento vial y calor dentro de las aulas, así lo aseguraron padres de familia, quienes deberán invertir al menos un 50 por ciento más del dinero que se empleaba cada día para que sus hijos acudieran a clases.

Este desembolso se sumará al de la compra de despensa, que de por sí su precio está por las nubes; al pago de electricidad, del recibo del agua, la renta, en algunos casos.

Anteriormente el gasto de traslado era de 52 pesos a la semana (por persona), si se acudía 2 días a la semana, pues la ida y vuelta a en camión es de 26 pesos, 13 por cada pasaje, sin embargo, a partir de este lunes el gasto será de 130 pesos la acudir cada día de la semana.

“Sí implica más gasto pero es el que se tenía desde antes de la pandemia, habrá que pagar más en camiones y en que se tengan todos los uniformes, porque si los dejaron llevar un tiempo mezclilla con las playeras de la escuela pero ahora sí se exigirán los uniformes”, expresó Claudia Valdés, madre de una joven de secundaria.

Madres de pequeños en primaria señalaron además que también prevén mayores ejercicios, tareas y con ello material de papelería en qué invertir, sobre todo en trabajos finales.

“Es más de todo, más lonches que hacer, combis que pagar y pues el gasto que se genera porque hay que darles a veces para lo que se ofrece, que las copias de exámenes o impresión de trabajos, pero es regresar de vuelta a lo que ya teníamos antes, solo que todo ahora es más caro”, expresó Éricka Auces.

La madre de familia hizo un petición a las instituciones para que no se exija comprar el uniforme completo a dos meses de graduarse, pues durante todo este tiempo no fue necesario comprarlo y consideró que sería un gasto “inútil” al invertir hasta 600 pesos en algo que no usará más que un mes y medio.

“Está bien que regresen para reforzar lo que han aprendido, ahora sí que ya van a salir de la Secundaria o pasar año, pero que las exigencias, sobre todo del uniforme, no sea obligatoria, porque se vienen más gastos para la inscripción del otro año y el desembolso que implica regresar ahora sí, todos los días a la escuela”, agregó la jefa de familia.

¿LO RECUERDA?

Fue el lunes 2 de mayo durante la reunión de la Mesa Técnica de Trabajo en Torreón, del Subcomité Técnico Regional COVID-19 cuando se aprobó el regreso a clases 100 por ciento presencial en los niveles de educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior tras la solicitud de la Secretaría de Educación de Coahuila.

Tras Semana Santa, regresaron a las aulas más de 569 mil alumnos, y el lunes 9 de mayo lo hicieron otras 157 instituciones y un total de 18 mil 538 alumnas y alumnos más, de diversas partes de Coahuila, aunque lo harían ya con el 100 por ciento de la matrícula.

Sin embargo, las medidas de seguridad y prevención como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, aplicación del gel antibacterial, entre otras, continuarán para salvaguardar la integridad y estado físico de alumnos y maestros, se advirtió.