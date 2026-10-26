Rehabilitan más de 60 plazas y 30 canchas en Ramos Arizpe

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    Rehabilitan más de 60 plazas y 30 canchas en Ramos Arizpe
    Para la rehabilitación de las plazas públicas se han destinado alrededor de 20 millones de pesos, informó el Alcalde. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los avances de las obras destinadas a mejorar el entorno urbano

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, supervisó los avances en la rehabilitación de espacios públicos del municipio, un proyecto que contempla la remodelación de más de 60 plazas y 30 canchas de usos múltiples, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y ofrecer áreas adecuadas para la convivencia familiar.

Las obras incluyen la instalación de luminarias LED, pasto sintético, bancas, juegos infantiles y banquetas perimetrales.

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Inversión y corresponsabilidad vecinal

Gutiérrez Merino detalló que se han destinado alrededor de 20 millones de pesos para intervenir las plazas públicas de la ciudad. Asimismo, llamó a la ciudadanía a cuidar las instalaciones, ante casos recientes de vandalismo en espacios recién rehabilitados.

“Los que tienen que cuidar y tienen que decirle a sus vecinos que la respeten son ellos mismos”, expresó el alcalde, quien señaló que se promoverá la organización de grupos vecinales para reportar daños y contribuir a la conservación de estos lugares.

Monitoreo ante paro de transportistas

Cuestionado sobre el paro nacional de transportistas, el edil indicó que el municipio se mantiene alerta ante posibles afectaciones y que las corporaciones de Seguridad Pública y Protección Civil están preparadas para activar rutas alternativas.

“Si llegan a cerrar alguna carretera como la Saltillo-Ramos Arizpe, colapsaría la ciudad; tendríamos que activar puntos en los que ya hemos actuado en otras ocasiones”, advirtió.

Sobre las demandas del sector transportista, relacionadas con el cobro de piso y la inseguridad, reconoció la importancia de los reclamos a nivel nacional, aunque aseguró que Coahuila mantiene condiciones de seguridad para quienes transitan por sus carreteras.

“Aquí en Coahuila ni se cobra piso ni tenemos ningún tipo de extorsión sobre los transportistas. Tienen una vía transitable para todos ellos”, puntualizó.

Vigilan indicadores de seguridad

El alcalde destacó que Ramos Arizpe contribuye a los indicadores de percepción de seguridad de la zona conurbada, por lo que afirmó que se mantiene una vigilancia constante en distintos sectores del municipio.

“Nos hace cuidar muy bien lo que pase en Ramos Arizpe para que también estemos en los mismos números que Saltillo como la ciudad más segura de México”, afirmó.

Invitan al Festival de la Catrina

En materia cultural, Gutiérrez Merino invitó a la población a participar en el Festival de la Catrina, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El programa incluirá la Feria del Tamal y el Pan de Pulque, bailables y la exhibición de la Catrina Monumental. El alcalde explicó que este año se reutilizaron materiales de la edición anterior para reducir costos y destinar recursos a obras públicas.

Coordinación constante refuerza seguridad en Ramos Arizpe

Preparan panteones para el Día de Muertos

Finalmente, el edil informó que los panteones municipales están listos para recibir a los visitantes durante las festividades del Día de Muertos.

Indicó que ya se realizaron labores de limpieza y mantenimiento, además de activar los operativos de seguridad correspondientes para atender a las familias que acudan a los camposantos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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