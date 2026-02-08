Renueva PRI estructuras juveniles en la Región Carbonífera rumbo a 2026

Terashima explicó que el objetivo es fortalecer la capacitación política, la organización interna y el trabajo territorial, con miras a construir una base sólida de participación juvenil en cada municipio.

Los actos protocolarios fueron encabezados por los presidentes de los Comités Municipales del PRI y por el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México en la entidad, Iván Terashima, quien subrayó que estas renovaciones forman parte de una estrategia integral orientada a consolidar la estructura juvenil del partido en todo el Estado.

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- En el marco de una gira de trabajo por los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo la toma de protesta de las nuevas dirigencias y comités municipales de la organización Red de Jóvenes por México, en seguimiento a la ruta trazada por el presidente estatal del partido en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau.

FORTALECIMIENTO TERRITORIAL Y RELEVO GENERACIONAL

El dirigente estatal enfatizó que la consolidación de la Red de Jóvenes por México es un eje estratégico para atender de manera directa las demandas y aspiraciones de las juventudes coahuilenses, además de garantizar presencia permanente en territorio.

Durante su intervención, reconoció el trabajo de las dirigencias salientes, a quienes agradeció su compromiso y dedicación, e invitó a continuar aportando al fortalecimiento del partido desde distintos espacios de acción política.

Asimismo, destacó el desempeño del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que su administración ha dado muestra de estabilidad, resultados y buenos indicadores para la entidad, lo que —dijo— respalda la capacidad de gobierno del PRI en Coahuila.

PROYECCIÓN HACIA EL PROCESO ELECTORAL DE 2026

En ese contexto, Iván Terashima retomó el mensaje del presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, al afirmar que el partido se mantiene vigente y cohesionado. “Tenemos PRI para rato, para mucho rato”, expresó, al destacar la unidad interna y la preparación rumbo a los próximos retos electorales.

Finalmente, informó que las giras de renovación y toma de protesta continuarán en las distintas regiones del Estado, con el propósito de fortalecer las estructuras municipales y llegar organizados al proceso electoral de 2026.

Con estas acciones, el PRI en Coahuila apuesta por el relevo generacional y la consolidación de liderazgos juveniles como parte de su estrategia de permanencia y competitividad política.