‘Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros’: Rubén Moreira, diputado por Coahuila, critica estrategia federal

Coahuila
/ 8 febrero 2026
    El diputado federal Rubén Moreira Valdez (I), cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno Federal durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”. FOTO: CORTESÍA

El legislador advierte deterioro en la percepción ciudadana y acusa intentos de censura ante el aumento de la violencia en la Ciudad de México

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal refleja un deterioro alarmante en la percepción ciudadana y evidencia el fracaso de las políticas actuales, al señalar que seis de cada diez mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad.

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, el coordinador parlamentario sostuvo que, ante el incremento de la inseguridad en la Ciudad de México y otras entidades gobernadas por Morena, la respuesta de sus autoridades ha sido intentar desacreditar o silenciar a los medios de comunicación en lugar de asumir la realidad.

“Lo primero para mejorar la seguridad es aceptar cómo están las cosas. Engañarse a uno mismo y censurar a los medios no protege a la gente, solo exhibe la incapacidad de quienes gobiernan”, sentenció.

CASOS RECIENTES Y PERCEPCIÓN EN AUMENTO

Al analizar un video que muestra un robo perpetrado por delincuentes disfrazados de barrenderos en la alcaldía Gustavo A. Madero, Moreira Valdez alertó sobre el nivel de riesgo que enfrentan diariamente ciudadanos y visitantes en la capital del país. Recordó también un asalto en pleno Centro Histórico, frente a la Alameda, donde una persona fue golpeada con armas de fuego por cuatro agresores.

“Esta es la Ciudad de México real: una ciudad peligrosísima, llena de trampas. Mientras esto ocurre todos los días, el gobierno prefiere negar lo evidente”, sostuvo el exgobernador de Coahuila.

En la mesa de análisis, junto con los especialistas Julián Proa, Miguel Sulub y Mario Di Costanzo, citó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), los cuales reflejan un incremento en la percepción de inseguridad en diversas alcaldías de la capital.

Según los datos expuestos, en Tláhuac la percepción pasó de 66.8 a 72.3 por ciento; en Azcapotzalco de 59.6 a 68.5 por ciento; en Milpa Alta de 52.3 a 65.4 por ciento; y en La Magdalena Contreras de 55.9 a 65.2 por ciento.

ACUSACIONES DE CENSURA Y DEBATE PÚBLICO

En ese contexto, los participantes cuestionaron declaraciones atribuidas a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien habría planteado que los medios “le bajen” a la nota roja y propuso acuerdos para no difundir información sobre hechos delictivos, bajo el argumento de que ello incrementa la percepción de inseguridad.

El abogado Julián Martínez Proa afirmó que esa postura representa un intento de censura y la vinculó con otros casos en distintas entidades. “No es culpa de los medios. Es culpa de una mala estrategia de seguridad. El Inegi es claro y autónomo: la percepción de inseguridad está subiendo porque la violencia es cotidiana”, subrayó.

Por su parte, Mario Di Costanzo consideró que solicitar a los medios dejar de informar constituye un acto de censura. “Es tratar de vender la idea de que la delincuencia va a la baja, cuando la gente vive otra cosa todos los días”, expresó, al describir el panorama como “caótico y peligroso”.

Miguel Ángel Sulub coincidió en que minimizar o restringir la difusión de hechos delictivos solo profundiza la desconfianza ciudadana y agrava el temor social.

Rubén Moreira concluyó que ningún gobierno puede corregir un problema que se niega a reconocer, y reiteró que la percepción de inseguridad es un indicador que debe asumirse con responsabilidad institucional.

