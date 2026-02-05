Fortalecen marco legal del Comité de Adquisiciones en Torreón

TORREÓN, COAH.- Durante la vigésima cuarta sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, fue aprobada por unanimidad la iniciativa que busca otorgar certeza jurídica al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Torreón.

La propuesta fue presentada por la octava regidora, Karla Liliana Centeno Félix, con el propósito de fortalecer el marco normativo que regula los procesos de adquisición y contratación de servicios dentro de la Administración Municipal.

Al respecto, la primera síndica y presidenta de la Comisión, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, explicó que si bien el comité ya opera mediante acuerdo, el objetivo es formalizarlo jurídicamente como parte del compromiso de transparencia impulsado por la administración que encabeza el alcalde Román Cepeda.

Detalló que el Comité de Adquisiciones estará integrado por el tesorero municipal como coordinador; el director de Servicios Administrativos como secretario técnico; y como vocales, la secretaria del Ayuntamiento, la Dirección de Egresos y la primera sindicatura, con suplencia de la sindicatura de vigilancia.

Además, contará con integrantes consultivos, entre ellos la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la Contraloría Municipal.

Fernández Martínez señaló que entre las funciones del comité se encuentra la aplicación de los esquemas establecidos en la Ley de Adquisiciones, tanto estatal como federal, con el fin de que todos los procedimientos sean revisados y validados, garantizando mayor orden, claridad y legalidad.

La iniciativa contempla que este órgano tenga carácter interinstitucional y una naturaleza técnica, consultiva y de opinión, encargado de verificar que los procesos de contratación cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para asegurar la participación equitativa de todos los involucrados.

La Comisión de Gobernación y Reglamentación está integrada además por los ediles Gabriel Francisco Pedro, Luis Jorge Cuerda Serna, Raúl Alejandro Garza del Valle y Sergio Lara Galván.