Renueva PRI.Mx estructura municipal en Coahuila rumbo al proceso electoral

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Renueva PRI.Mx estructura municipal en Coahuila rumbo al proceso electoral
    El Movimiento PRI.Mx Coahuila renovó sus liderazgos municipales en acto celebrado este miércoles. CORTESÍA

Dirigencia llama a fortalecer estrategia digital y organización territorial ante comicios próximos

Con la mira puesta en el proceso electoral en puerta, el Movimiento PRI.Mx Coahuila llevó a cabo la renovación de sus liderazgos municipales, en un acto que marca el fortalecimiento de su estructura operativa en todo el Estado.

Durante la toma de protesta realizada este miércoles, el presidente del PRI en la entidad, Carlos Robles Loustaunau, exhortó a las y los nuevos dirigentes a mantener una dinámica constante de trabajo, así como a consolidar las herramientas digitales como eje estratégico para la movilización y organización territorial.

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En el evento, también se destacó el contexto estatal en materia de seguridad y desarrollo económico, atribuido a la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que —señalaron— ha permitido posicionar a Coahuila entre las entidades con mejores condiciones para el desarrollo.

APUESTA POR ESTRUCTURA DIGITAL

El acto fue encabezado por la dirigencia estatal del PRI, con la participación de figuras clave como Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones; Willybaldo Sánchez Gutiérrez, presidente estatal de PRI.Mx; y Lilia Guadalupe Rabiela García Cano, responsable de Estrategia Digital del movimiento.

Asimismo, se contó con la presencia de presidentes y secretarías de comités municipales, delegados regionales y cuadros operativos del partido, mientras que de manera virtual participaron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del movimiento.

En su mensaje, Willybaldo Sánchez subrayó que la renovación de liderazgos representa un compromiso activo de cara al escenario político que se aproxima, más allá de un acto protocolario.

“Se trata de asumir con responsabilidad el papel que corresponde a cada dirigente en un momento decisivo para Coahuila”, expresó.

Por su parte, la dirigencia nacional del Movimiento PRI.Mx convocó a fortalecer la cohesión interna, intensificar el trabajo territorial y cerrar filas en torno a las candidaturas y estructuras locales, con el objetivo de consolidar los resultados del partido en la próxima contienda.

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