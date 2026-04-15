En Coahuila, desaparece página del ICAI y también la información histórica de transparencia

Tras más de medio año de la desaparición del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), los archivos históricos que resguardaba en su página web parecen haber quedado en el limbo. Al menos durante la última semana, la plataforma que el ICAI alojaba en la liga www.icai.org.mx no se encuentra activa, y la dirección redirige a un sitio que advierte su desactivación.

Aunque diversos organismos autónomos desaparecieron tras una reforma que derivó en su homologación en las entidades federativas —lo que implicó la eliminación de instancias como el ICAI—, algunas de las instituciones disueltas mantuvieron disponibles sus plataformas digitales para consultas históricas, como ocurre en el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Parte de la información que dejó de estar accesible tras la desaparición del sitio incluye evaluaciones del cumplimiento de la ley por parte de las instituciones en materia de transparencia, denuncias por faltas en este rubro e incluso detalles sobre recursos de revisión. Además, la página del ICAI no solo resguardaba informes sobre la transparencia —o la falta de esta— en los órganos de Coahuila, sino también archivos propios, como estados financieros, contratos y viáticos, entre otros.

La desaparición de la plataforma implica que, al día de hoy, no es posible consultar de manera accesible el comportamiento histórico en materia de transparencia de las instituciones de Coahuila durante al menos los 20 años en que operó el ICAI. Previo a su disolución, las autoridades informaron que parte de la información sería trasladada al Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC), dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; sin embargo, en su plataforma tampoco existen archivos históricos, ni siquiera de los últimos dos años de funciones del instituto.

Uno de los mecanismos que muchas instituciones han utilizado —y continúan utilizando— para transparentar su información es la Plataforma Nacional de Transparencia; no obstante, algunos de los archivos redirigen a la página web ya extinta del ICAI. Entre los documentos que aún pueden consultarse en dicha plataforma se encuentran informes financieros de años anteriores, como 2018; sin embargo, no hay archivos más recientes ni información específica, como las evaluaciones a las instituciones. Además, la información disponible se encuentra desordenada, con enlaces rotos o inexistentes.

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