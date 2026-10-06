Reorientará Municipio presupuesto para intensificar bacheo y rehabilitación de vialidades en Saltillo

El munícipe explicó que las recientes precipitaciones afectaron severamente el pavimento de diversos sectores de la ciudad, el cual ya registraba un desgaste considerable acumulado desde hace varios años, por lo que se reforzará la presencia de las cuadrillas de trabajo.

El Gobierno Municipal de Saltillo llevará a cabo una reorientación presupuestal para destinarlos de manera prioritaria a la reparación de baches y al recarpeteo de la carpeta asfáltica en la capital. El alcalde Javier Díaz González dio a conocer que las áreas operativas realizan un diagnóstico para determinar los recursos necesarios.

“No es que sea extraordinario, lo que sí estamos haciendo es redireccionando presupuesto y a lo mejor algunas otras áreas que vamos a poder utilizar en rehabilitación de vialidades porque para nosotros ahorita la prioridad que tenemos como administración municipal es el tema de los servicios públicos”, puntualizó el alcalde.

Díaz González detalló que las acciones de rehabilitación se concentrarán tanto en vialidades dentro de las colonias como en avenidas principales, entre las que destacan el Periférico Luis Echeverría, Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza, Valdés Sánchez, Bulevar Minero y Bulevar Morelos.

“A ver, el pavimento está muy desgastado desde hace muchos años y por cualquier incidente, cualquier lluvia se siguen, sigue generando una gran cantidad de baches y tenemos que reforzar e incrementar la cantidad de cuadrillas. En el tema del bacheo, en diferentes sectores de Saltillo”, declaró Díaz González.

Efectividad en obras de infraestructura pluvial

Respecto a las intensas precipitaciones registradas en la región durante la última semana, el mandatario municipal destacó que las obras de colectores pluviales y la limpieza de cauces redujeron de forma considerable los incidentes y encharcamientos en las vialidades.

“Ayudó muchísimo el tema de los colectores pluviales que se realizaron y aparte los que ya se están empezando a realizar, por ejemplo, hay un colector pluvial que va a venir a ayudar muchísimo a toda la parte de Fundadores, que es el colector pluvial que estamos haciendo, ¿no?, Mirasierra”, explicó la autoridad.

Sin incidencias en el suministro de agua potable

En materia del abasto del vital líquido, el edil confirmó que existe comunicación constante con la gerencia de Agua de Saltillo, señalando que tras resolver los problemas de electricidad con la CFE, el servicio se mantiene estabilizado en la red de distribución.

“Desde que tuvimos ya el incidente con CFE, ya cuando se normalizó el abastecimiento de agua en la red de distribución a los diferentes sectores, no hemos tenido ningún incidente en ese sentido, nosotros seguimos trabajando en poder garantizar el abasto del vital líquido a la ciudadanía”, sostuvo.