El exjefe de los servicios de inteligencia de Alemania fue arrestado bajo sospecha de tráfico de secretos de Estado y traición

El exjefe de los servicios de inteligencia de Alemania fue arrestado bajo sospecha de vender secretos de Estado a un servicio de inteligencia extranjero. Según la fiscalía, August Hanning, quien dirigió el Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) entre 1998 y 2005, está acusado, junto con un antiguo ayudante, de compartir información confidencial en varios casos.

No está claro a qué país supuestamente Hanning estaba filtrando secretos alemanes, pero el caso no involucra a Rusia, según información obtenida por el periódico Süddeutsche Zeitung. Según los fiscales, se le acusa de haber acordado con un antiguo jefe de oficina del BND (Servicio Federal de Inteligencia) recibir información de inteligencia confidencial a cambio de un pago que se remonta a 2010, después de haber dejado el cargo. El exagente secreto de 80 años fue arrestado en la ciudad sureña de Bad Tölz-Wolfrathausen, mientras que el gerente de la oficina, identificado como Manfred D., fue acusado de complicidad en intento de traición y espionaje traidor en Steinfurt, al oeste de Alemania.