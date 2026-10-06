El exjefe de los servicios de inteligencia de Alemania fue arrestado bajo sospecha de tráfico de secretos de Estado y traición

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

No está claro a qué país supuestamente Hanning estaba filtrando secretos alemanes, pero el caso no involucra a Rusia

Internacional
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El exjefe de los servicios de inteligencia de Alemania fue arrestado bajo sospecha de vender secretos de Estado a un servicio de inteligencia extranjero.

Según la fiscalía, August Hanning, quien dirigió el Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) entre 1998 y 2005, está acusado, junto con un antiguo ayudante, de compartir información confidencial en varios casos.

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No está claro a qué país supuestamente Hanning estaba filtrando secretos alemanes, pero el caso no involucra a Rusia, según información obtenida por el periódico Süddeutsche Zeitung.

Según los fiscales, se le acusa de haber acordado con un antiguo jefe de oficina del BND (Servicio Federal de Inteligencia) recibir información de inteligencia confidencial a cambio de un pago que se remonta a 2010, después de haber dejado el cargo.

El exagente secreto de 80 años fue arrestado en la ciudad sureña de Bad Tölz-Wolfrathausen, mientras que el gerente de la oficina, identificado como Manfred D., fue acusado de complicidad en intento de traición y espionaje traidor en Steinfurt, al oeste de Alemania.

$!Agentes de policía se encuentran apostados en la entrada de la casa del expresidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), August Hanning, en Nordwalde, Alemania, el 6 de octubre de 2026.
Agentes de policía se encuentran apostados en la entrada de la casa del expresidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), August Hanning, en Nordwalde, Alemania, el 6 de octubre de 2026. AP

Según la fiscalía, Manfred presuntamente proporcionó 2.000 documentos a lo largo de los años, incluido material clasificado destinado exclusivamente al uso interno del BND (Servicio Federal de Inteligencia).

Según los fiscales, Hanning supuestamente utilizó la información para preparar un análisis para un oficial de un servicio de inteligencia extranjero, compartiendo información política con un representante de la agencia de espionaje durante años.

No se reveló para quién se sospechaba que espiaban los dos hombres, y el martes se registraron las casas de ambos.

“Hanning es sospechoso de espionaje traidor, obtención de secretos de Estado, intento de traición y espionaje”, rezaba el comunicado.

El presidente del BND, Martin Jaeger, afirmó que su agencia había puesto en marcha exhaustivas investigaciones internas en cuanto surgieron las sospechas, y añadió que “no puede haber concesiones en materia de seguridad interna”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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