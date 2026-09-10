Reparan luminarias y cableado en distintos sectores de Ramos Arizpe

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    Reparan luminarias y cableado en distintos sectores de Ramos Arizpe
    Durante la semana se realizaron trabajos de mantenimiento en colonias como Analco, Valle de los Pinos, El Capitán y Blanca Esthela. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales realizan recorridos para detectar fallas y atender reportes ciudadanos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene los trabajos de mantenimiento y reparación del alumbrado público en colonias, espacios deportivos y vialidades, mediante recorridos de supervisión y atención a los reportes realizados por la ciudadanía.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que mantener calles y espacios públicos iluminados es una tarea que impacta directamente en la vida cotidiana y seguridad de las familias, por lo que llamó a la población a mantener una comunicación permanente con el Gobierno Municipal.

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“Una calle iluminada significa que una familia puede llegar con mayor tranquilidad a su casa, que nuestros jóvenes pueden transitar por su colonia y que recuperamos los espacios para la gente. Por eso queremos que los vecinos nos ayuden reportando dónde hay una falla; cada reporte nos permite ubicarla y mandar a las cuadrillas donde realmente se necesitan”, expresó.

Entre las acciones recientes se encuentra la reparación de un tramo que permanecía apagado en el camellón central del circuito CINVESTAV, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, donde se detectaron líneas dañadas por sulfatación. Las cuadrillas municipales realizaron la reconexión para restablecer el servicio.

También se atendió una afectación en el bulevar Antonio Flores Castro, en el cruce con el bulevar El Escorial, donde daños en el cableado habían provocado la interrupción del alumbrado. El personal municipal realizó las reparaciones correspondientes.

El director de Alumbrado Público, Jorge Alberto Ramos Aguirre, informó que durante la semana se efectuaron trabajos en los sectores Analco, Valle de los Pinos, El Capitán, Blanca Esthela, Jardín, Parajes de los Pinos, Rincón de los Pinos y Parajes del Valle.

$!El Gobierno Municipal llamó a los ciudadanos a reportar las fallas en el servicio de alumbrado.
El Gobierno Municipal llamó a los ciudadanos a reportar las fallas en el servicio de alumbrado. CORTESÍA

Además de la reparación de luminarias y cableado, se llevaron a cabo recorridos de supervisión en las principales vialidades del municipio para detectar posibles fallas y programar su atención.

El Gobierno Municipal recordó que los reportes relacionados con fallas en el alumbrado público pueden realizarse mediante “Ramos Atiende”, chatbot oficial de atención ciudadana que funciona las 24 horas, los 365 días del año, a través del número 844 451 6276.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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