Reparan luminarias y cableado en distintos sectores de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que mantener calles y espacios públicos iluminados es una tarea que impacta directamente en la vida cotidiana y seguridad de las familias, por lo que llamó a la población a mantener una comunicación permanente con el Gobierno Municipal.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene los trabajos de mantenimiento y reparación del alumbrado público en colonias, espacios deportivos y vialidades, mediante recorridos de supervisión y atención a los reportes realizados por la ciudadanía.

“Una calle iluminada significa que una familia puede llegar con mayor tranquilidad a su casa, que nuestros jóvenes pueden transitar por su colonia y que recuperamos los espacios para la gente. Por eso queremos que los vecinos nos ayuden reportando dónde hay una falla; cada reporte nos permite ubicarla y mandar a las cuadrillas donde realmente se necesitan”, expresó.

Entre las acciones recientes se encuentra la reparación de un tramo que permanecía apagado en el camellón central del circuito CINVESTAV, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, donde se detectaron líneas dañadas por sulfatación. Las cuadrillas municipales realizaron la reconexión para restablecer el servicio.

También se atendió una afectación en el bulevar Antonio Flores Castro, en el cruce con el bulevar El Escorial, donde daños en el cableado habían provocado la interrupción del alumbrado. El personal municipal realizó las reparaciones correspondientes.

El director de Alumbrado Público, Jorge Alberto Ramos Aguirre, informó que durante la semana se efectuaron trabajos en los sectores Analco, Valle de los Pinos, El Capitán, Blanca Esthela, Jardín, Parajes de los Pinos, Rincón de los Pinos y Parajes del Valle.