Entregan 35 mil litros de agua purificada gratis en Ramos Arizpe

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    Entregan 35 mil litros de agua purificada gratis en Ramos Arizpe
    El programa opera mediante una planta potabilizadora móvil que recorre diferentes sectores del municipio. CORTESÍA

La estrategia ha beneficiado a 675 personas de colonias y ejidos del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- A poco más de dos semanas de su puesta en marcha, el programa “Agua para tu Comunidad” ha entregado 35 mil 400 litros de agua purificada de manera gratuita a 675 habitantes de colonias y ejidos de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó los resultados de esta estrategia, desarrollada en coordinación con el Gobierno del Estado, Mejora Coahuila y Arca Continental México, mediante una planta potabilizadora móvil que recorre distintos sectores del municipio.

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“Este programa nació para llevar un beneficio muy concreto hasta las colonias y comunidades: agua purificada gratuita que representa también un ahorro para las familias. Con el gobernador Manolo Jiménez hemos encontrado siempre la disposición para sumar esfuerzos y, en este caso, también contamos con una empresa socialmente responsable como Arca Continental que se une para generar resultados directamente en los hogares”, señaló.

Durante la primera semana de operación, la unidad visitó Villa Sol, Manantiales, los ejidos Ojo Caliente y San Gregorio, así como Fidel Velázquez y Escorial.

$!Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa representa un ahorro para las familias al proporcionar agua purificada sin costo.
Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa representa un ahorro para las familias al proporcionar agua purificada sin costo. CORTESÍA

En la segunda semana, el programa regresó a Manantiales, en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, además de visitar San Antonio, La Esmeralda, Santos Saucedo y Blanca Estela. La tercera semana de actividades inició este lunes 7 de septiembre en Santa Fe, en las inmediaciones de la Escuela México.

Gutiérrez Merino señaló que el carácter itinerante de la estrategia permite acercar el servicio directamente a distintos puntos de la ciudad y posteriormente continuar el recorrido hacia otros sectores.

“No queremos que los programas se queden concentrados en un solo lugar. La idea es mover esta unidad, acercarla a donde vive la gente y que cada semana más familias tengan la oportunidad de aprovecharla. Es una suma de voluntades que funciona porque Estado, Municipio, Mejora y Arca Continental tenemos un mismo objetivo: que el beneficio llegue directamente a las familias”, expresó.

Esta semana, la planta potabilizadora móvil continuará su recorrido por El Mirador y Analco, para posteriormente llegar a Anacahuita y Parajes de los Pinos.

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Para recibir el agua purificada, los ciudadanos deben acudir a los puntos anunciados con garrafones de 20 litros y su respectiva tapa. Los recipientes pasan por un proceso de enjuague antes de ser llenados.

El agua utilizada durante las jornadas es suministrada por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) y posteriormente pasa por el sistema de la planta móvil para su potabilización y entrega gratuita a la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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