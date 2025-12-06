Reparten nochebuenas en Ramos Arizpe para fortalecer el espíritu navideño

Coahuila
/ 6 diciembre 2025
    Reparten nochebuenas en Ramos Arizpe para fortalecer el espíritu navideño
    Personal de distintas áreas del Ayuntamiento se sumó a la jornada, recorriendo avenidas principales para fortalecer el vínculo con la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó nochebuenas a familias y automovilistas en cruceros de alta afluencia como parte de las actividades navideñas del municipio

Como parte de las actividades navideñas impulsadas por el Gobierno Municipal, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, encabezó una jornada especial de entrega de nochebuenas en puntos estratégicos de la ciudad, con la finalidad de llevar un mensaje de unión, esperanza y buenos deseos a las familias ramosarizpenses.

$!La entrega de nochebuenas forma parte de la agenda navideña que incluyó el Encendido Navideño 2025, evento que congregó a miles de familias en la Plaza Principal.
La entrega de nochebuenas forma parte de la agenda navideña que incluyó el Encendido Navideño 2025, evento que congregó a miles de familias en la Plaza Principal. FOTO: CORTESÍA

El recorrido incluyó cruceros de alta afluencia como Analco–Mariano Morales, Plan de Guadalupe, Jaime Benavides Pompa, Misiones–Calzada Salto del Agua, Merco–Manantiales y el sector del CETIS 60 con bulevar Díaz Ordaz, donde automovilistas, peatones y trabajadores recibieron la tradicional flor, considerada uno de los símbolos más representativos de la Navidad en México.

$!Decenas de ciudadanos recibieron con entusiasmo la tradicional flor de nochebuena, símbolo de unión, esperanza y paz durante la temporada decembrina.
Decenas de ciudadanos recibieron con entusiasmo la tradicional flor de nochebuena, símbolo de unión, esperanza y paz durante la temporada decembrina. FOTO: CORTESÍA

La nochebuena, reconocida por su intenso color rojo, es asociada con valores como la paz, la renovación y la unidad familiar, características que distinguen las celebraciones decembrinas. La entrega de estas plantas se ha convertido en un gesto que fortalece el sentido de comunidad y cercanía entre autoridades y ciudadanía.

Durante la jornada participaron jóvenes servidores públicos y personal de diversas áreas municipales, entre ellas Desarrollo Social, DIF Municipal, Policía Preventiva, Protección Civil y Bomberos, Servicios Primarios, Desarrollo Urbano, Recursos Humanos y oficinas de Presidencia, quienes mostraron entusiasmo y vocación de servicio.

La actividad forma parte de la agenda decembrina del municipio, la cual incluyó el Encendido Navideño 2025, evento realizado el pasado 5 de diciembre en la Plaza Principal, que reunió a más de 12 mil personas y marcó el inicio de las celebraciones de fin de año en Ramos Arizpe.

Temas


Navidad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

