Reparten nochebuenas en Ramos Arizpe para fortalecer el espíritu navideño

Como parte de las actividades navideñas impulsadas por el Gobierno Municipal, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino , acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, encabezó una jornada especial de entrega de nochebuenas en puntos estratégicos de la ciudad, con la finalidad de llevar un mensaje de unión, esperanza y buenos deseos a las familias ramosarizpenses.

El recorrido incluyó cruceros de alta afluencia como Analco–Mariano Morales, Plan de Guadalupe, Jaime Benavides Pompa, Misiones–Calzada Salto del Agua, Merco–Manantiales y el sector del CETIS 60 con bulevar Díaz Ordaz, donde automovilistas, peatones y trabajadores recibieron la tradicional flor, considerada uno de los símbolos más representativos de la Navidad en México.

La nochebuena, reconocida por su intenso color rojo, es asociada con valores como la paz, la renovación y la unidad familiar, características que distinguen las celebraciones decembrinas. La entrega de estas plantas se ha convertido en un gesto que fortalece el sentido de comunidad y cercanía entre autoridades y ciudadanía.

Durante la jornada participaron jóvenes servidores públicos y personal de diversas áreas municipales, entre ellas Desarrollo Social, DIF Municipal, Policía Preventiva, Protección Civil y Bomberos, Servicios Primarios, Desarrollo Urbano, Recursos Humanos y oficinas de Presidencia, quienes mostraron entusiasmo y vocación de servicio.

La actividad forma parte de la agenda decembrina del municipio, la cual incluyó el Encendido Navideño 2025, evento realizado el pasado 5 de diciembre en la Plaza Principal, que reunió a más de 12 mil personas y marcó el inicio de las celebraciones de fin de año en Ramos Arizpe.