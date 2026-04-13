Reporta alcalde de Ramos Arizpe alto cumplimiento de metas y refuerza apoyo a planteles

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Reporta alcalde de Ramos Arizpe alto cumplimiento de metas y refuerza apoyo a planteles
    Autoridades municipales entregaron recursos directos a escuelas para mejorar infraestructura y equipamiento. CORTESÍA

Avance cercano al total impulsa acciones públicas, respaldo estatal y financiamiento directo para mejorar infraestructura educativa local

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las entregas 50, 51, 52 y 53 del programa “En tu escuela tú eliges”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que su administración registra un avance cercano al 90 por ciento en los compromisos asumidos al inicio de su gestión, destacando resultados en áreas prioritarias como educación, desarrollo social, seguridad y salud.

El Edil de Ramos Arizpe atribuyó estos logros al trabajo continuo desde el arranque de su gobierno, factor que —dijo— ha permitido acelerar la ejecución de proyectos en beneficio de la población.

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“A poco más de un año de haber iniciado esta administración, hemos logrado cumplir cerca del 90 por ciento de nuestros compromisos, trabajando de manera permanente con un equipo comprometido. Este avance también ha sido posible gracias al apoyo del Gobernador, lo que ha fortalecido los resultados para Ramos Arizpe”, expresó.

Entre las acciones estratégicas mencionadas destacan la implementación de la Ruta Estudiantil gratuita, la operación de las Clínicas de la Salud Popular, el fortalecimiento del sistema de seguridad C2 y la construcción del Centro de Rehabilitación para Personas con Adicciones.

Asimismo, subrayó el impulso a programas sociales a través del DIF municipal, como la tarjeta “La más chida” y diversas iniciativas comunitarias orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias.

$!Comunidad escolar participó en la selección de materiales para fortalecer el aprendizaje en aulas.
Comunidad escolar participó en la selección de materiales para fortalecer el aprendizaje en aulas. CORTESÍA

INVERSIÓN DIRECTA FORTALECE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Durante la jornada, se llevó a cabo una nueva entrega del programa “En tu escuela tú eliges”, considerado uno de los principales esquemas de apoyo al sector educativo en el municipio, ya que permite a docentes y padres de familia decidir el destino de los recursos para atender necesidades específicas en sus planteles.

El evento tuvo lugar en la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia La Esmeralda, donde se benefició a 389 estudiantes de nivel Preescolar y Orimaria, pertenecientes a los turnos matutino y vespertino de dicha institución, así como del jardín de niños José María Morelos.

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Cada plantel recibió un apoyo de 50 mil pesos, lo que representó una inversión total de 200 mil pesos, destinados a la adquisición de equipamiento y materiales definidos por las propias comunidades escolares.

EQUIPAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Entre los insumos entregados destacan pantallas, minisplits, equipos de audio, herramientas, material didáctico y equipamiento para aulas sensoriales, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado.

El evento contó con la participación de autoridades municipales, estatales y educativas, entre ellas el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; el director de Comunas, Carlos Rodríguez Alcántar; y la directora de Educación, Mónica Merino Sánchez, además de representantes del sector educativo.

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